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Дочка Майкла Джексона знялася в яскравій фотосесії

Lite » Стиль і мода 22.11.2018 - 11:36

Відео: Penshoppe Holiday 2018 Campaign Paris with Jackson (youtube.com/ fashiongonerogue)

Дочка поп-короля Майкла Джексона Періс, яка зібралася заміж за музиканта, знялася в яскравій фотосесії для філіппінського бренду Penshoppe, пише Fashiongonerogue.

Зазначимо, що це вже друга їхня спільна робота - раніше дівчина знімалася у весняній колекції.

Дочка Майкла Джексона знялася в яскравій фотосесіїДочка Майкла Джексона знялася в яскравій фотосесії

Фото: Періс Джексон (penshoppe.com)

20-річна Періс позувала в яскравих нарядах в стилі 70-х на бірюзовому тлі.

Дочка Майкла Джексона знялася в яскравій фотосесіїДочка Майкла Джексона знялася в яскравій фотосесіїДочка Майкла Джексона знялася в яскравій фотосесіїФото: Періс Джексон (penshoppe.com)

Нагадаємо, нещодавно Періс Джексон оголосила про те, що виходить заміж - обранцем дівчини став музикант Гебріел Гленн. Модель і її майбутній чоловік настільки закохані один в одного, що навіть не збираються підписувати шлюбний контракт. Рідні дівчини ради, що Періс знайшла свою любов, проте їх турбує доля її величезного стану.

Раніше дочка Майкла Джексона показала архівне фото з батьком і братом. На фотографії зображений знаменитий молодий Джексон з дітьми, Періс і її братом Принцом.

Lо Речі, ведуча "Топ-моделі по-українськи" розвіяла міфи про індустрії моди.

Відео: РБК-Україна

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