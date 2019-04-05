"Девушка-весна": Тина Кароль умилила весенним образом в студии Кати Осадчей

Тина Кароль и группа "Бумбокс" порадовали фанов творческой коллаборацией. Тина и солист группы Андрей Хлывнюк представили лирическую композицию "Безодня". Это первый дуэт украинской исполнительницы за всю ее карьеру! Интересно, что презентация и новой песни, и клипа состоялась в один день - 4 апреля. По словам Хлывнюка, именно ему принадлежит идея этого дуэта. А сама песня "Безодня" - это "совокупность двух разных мировоззрений".

После официальной презентации новой композиции Тина Кароль и Андрей Хлывнюк отправились на интервью с Катей Осадчей. В студии программы "Світськ життя" Кароль и Осадчая блеснули стильными и очень яркими образами.

Тина Кароль, Андрей Хлывнюк и Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)

Тина Кароль появилась в студии в нежном летнем платье, которое отвечает главным трендам весна-лето 2019. Зеленое платье декорировано цветочным принтом. Романтичность образа довершают аккуратные рукава фонарики.

Красные босоножки с элегантной шнуровкой на щиколотке, а также лаконичные золотые украшения довершают образ Кароль.

Осадчая отдала предпочтение более вечернему образу. На телеведущей - роскошное платье под металлик от украинского бренда KATRINE K., декорированное оригинальными черными шлейфами.

Тина Кароль, Андрей Хлывнюк и Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)

Катя Осадчая также выбрала босоножки на тонкой шпильке, насыщенного темно-бордового оттенка. Из аксессуаров примечательна черная чалма - также тренд этого сезона.

Ранее Катя Осадчая в оригинальном пиджаке с рыбками от Darja Donezz появилась на одном из светских мероприятий.

Также напомним, до этого "пленительная кошечка" Тина Кароль покорила поклонников фото в кровати.