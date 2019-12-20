Девушка рокера: Алессандра Амбросио восхитила стройной фигурой в эффектном total look

Модель показала новый образ
Алессандра Амбросио обожает эффектные наряды. На днях она показала фото из новой рекламной кампании: вместе с брендом обуви Pretty Ballerinas она разработала линейку, которая сможет идеально дополнить любой праздничный образ. На своей странице она продемонстрировала завершенный лук: черное платье с летящей юбкой, туфли на низком ходу и массивные серьги с камнями. Если вы до сих пор не можете придумать, что надеть на торжество, то смело вдохновляйтесь Алессандрой.
Несколько часов назад модель решила показать, что образы бунтарские она любит не меньше вечерних утонченных. В компании любимой подруги и коллеги – бразильской модели Изабели Фонтаны – Амбросио отправилась на музыкальный фестиваль MDL Beast. Обе девушки выбрали total black. Алессандра надела кожаный комбинезон с широкими брюками и поясом на талии. Под него она надела черный гольф, а сверху – такого же оттенка пальто. Завершали лук серьги-кольца, кожаные ботинки, а также макияж с подведенными каялом глазами и ярко-красный маникюр.
Алессандра обожает эффектные образы (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Похожий образ примерила и Изабели: кожаный комбинезон, ботинки и черное пальто, которое разбавили крупные серьги и высокий хвост. Модели сделали несколько кадров, демонстрируя, что они намерены веселиться всю ночь. «Восхитительное время на MDL Beast», – написала Алессандра. В сториз она показала выступление нескольких команд и свои зажигательные танцы.
Макияж она выбрала соответсвующий (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Напомним, Алессанра – завсегдатай музыкальных фестивалей по всему миру. Она готова гулять в компании друзей дни напролет. Один из любимых мероприятий для модели – популярный среди знаменитостей фестиваль Коачелла. Модель старается не пропускать и года, каждый раз демонстрируя также и массу необычных нарядов.