Девушка-огонь: Кендалл Дженнер взорвала сеть откровенным образом для Calvin Klein

23-летняя супермодель позирует знаменитому фешн-фотографу Марио Сорренти
Кендалл Дженнер – участница скандального реалити-шоу о семействе Кардашьян и одна из самых востребованных моделей современности – не оставляет поклонников без "горячих" новостей. То она появится на светском ивенте в "голом" платье, то запостит максимально откровенное фото в своем Instagram-аккаунте. А несколько часов назад юная красотка представила кадры из новой рекламной кампании Calvin Klein. Лицом, а вернее – телом этого бренда она является уже давно, представляя нижнее белье марки.
Кендалл Дженнер в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/kendalljenner)
На фото Кендалл лежит практически полностью обнаженная, на ней надеты только стринги и джинсовая куртка. Впрочем, кадр, сделанный известным фешн-фотографом Марио Сорренти, получился совершенно не вызывающим, а наоборот – атмосферным и сексуальным. "Жмите на приманку", – дерзко подписала снимок звезда. Идеальная фигура, проникновенный взгляд и чувственная поза не остались без внимания. Поклонники принялись бурно обсуждать красоту Кендалл и ее новую работу.
23-летняя супермодель обожает откровенные образы (фото: instagram.com/kendalljenner)
К слову, строить моделью карьеру Кендалл Дженнер принялась с 13-ти лет. Начиная с 2010-го года, она стала активно сниматься для множества изданий, включая Teen Vogue, Harper's Bazaar, Seventeen, Looks, Raine, GenLux и Flavour Magazine. А также регулярно участвовать в модных показах. Она дефилировала на подиумах таких известных домов, как Dolce & Gabbana, Vera Wang, Donna Karan, Michael Kors, Diane Von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Fendi, Balmain и множества других. Также благодаря выдающимся внешним данным и популярности в сети Кендалл стала лицом Chanel, косметического бренда Estee Lauder и многих других марок…
А недавно супермодель переключилась на новый вид деятельности. Она продолжила семейную традицию открывать бренды, объявив о запуске компании по производству косметики, ароматов, а также продуктов по уходу за кожей и волосами.