Девушка-огонь: Кендалл Дженнер взорвала сеть откровенным образом для Calvin Klein

Кендалл Дженнер – участница скандального реалити-шоу о семействе Кардашьян и одна из самых востребованных моделей современности – не оставляет поклонников без "горячих" новостей. То она появится на светском ивенте в "голом" платье, то запостит максимально откровенное фото в своем Instagram-аккаунте. А несколько часов назад юная красотка представила кадры из новой рекламной кампании Calvin Klein. Лицом, а вернее – телом этого бренда она является уже давно, представляя нижнее белье марки.

Кендалл Дженнер в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/kendalljenner)

На фото Кендалл лежит практически полностью обнаженная, на ней надеты только стринги и джинсовая куртка. Впрочем, кадр, сделанный известным фешн-фотографом Марио Сорренти, получился совершенно не вызывающим, а наоборот – атмосферным и сексуальным. "Жмите на приманку", – дерзко подписала снимок звезда. Идеальная фигура, проникновенный взгляд и чувственная поза не остались без внимания. Поклонники принялись бурно обсуждать красоту Кендалл и ее новую работу.

"Ты великолепна"

"Вау! Сумасшедше прекрасна!"

"Как красива"

"Удивительна"

"Боже мой, ты огонь"

"Ты мой солнечный свет"

"Ты оооочень красивая, боже… Люблю тебя до смерти"

"Я могу жениться на тебе в любое время"

"Великолепная леди"

"Я хочу такое тело!"

"Больше, чем богиня! Отлично!"

23-летняя супермодель обожает откровенные образы (фото: instagram.com/kendalljenner)

К слову, строить моделью карьеру Кендалл Дженнер принялась с 13-ти лет. Начиная с 2010-го года, она стала активно сниматься для множества изданий, включая Teen Vogue, Harper's Bazaar, Seventeen, Looks, Raine, GenLux и Flavour Magazine. А также регулярно участвовать в модных показах. Она дефилировала на подиумах таких известных домов, как Dolce & Gabbana, Vera Wang, Donna Karan, Michael Kors, Diane Von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Fendi, Balmain и множества других. Также благодаря выдающимся внешним данным и популярности в сети Кендалл стала лицом Chanel, косметического бренда Estee Lauder и многих других марок…

Многочисленные родственники Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

А недавно супермодель переключилась на новый вид деятельности. Она продолжила семейную традицию открывать бренды, объявив о запуске компании по производству косметики, ароматов, а также продуктов по уходу за кожей и волосами.