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Ты же девочка: топ-3 самых женственных нарядов Иванки Трамп

Lite » Мода 11.04.2019 - 20:32
Ты же девочка: топ-3 самых женственных нарядов Иванки Трамп
Иванка Трамп с супругом (фото: instagram.com/ivankatrump)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Они идут ей не меньше, чем строгие костюмы

Иванка Трамп любит впечатлять стильными нарядами. Чаще – официальными и элегантными. В гардеробе бизнесвумен, фотомодели, писательницы и советника президента США множество брючных костюмов, идеально скроенных жакетов и пальто, юбок-карандашей и строгих платьев. Да, она большая поклонница сдержанной цветовой гаммы, простого силуэта и лаконичности. 

Но порой ей, как любой женщине, хочется чего-то нежного, воздушного, летящего и яркого. И эти образы идут ей не меньше. Вспоминаем самые "игривые" наряды 37-летней бизнесвумен.         

Платье в цветочек

Иванка Трамп

Стильная Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

День благодарения, который отмечается осенью в Америке и Канаде, по традиции принято проводить в кругу семьи. И династия Кушнер-Трамп не исключение. В прошлом году Иванка отметила его с детьми: Арабеллой, Теодором и Джозефом, а также мужем Джаредом. И судя по наряду признанной красавицы, любимая жена и заботливая мать явно затмила в ней строгую бизнес-леди. Для торжества она выбрала приталенное белое платье с цветочным принтом и объемным воланом по нижнему краю. А дополнили его туфли-лодочки на шпильке, массивные серьги и неброский макияж. Вышло по-весеннему нежно и свежо, несмотря на календарное время года.       

Оранжевое платье

Ты же девочка: топ-3 самых женственных нарядов Иванки Трамп

Иванка Трамп

Иванка Трамп в оранжевом платье (фото: instagram.com/ivankatrump)

Длинное ярко-оранжевое платье Oscar de la Renta, которое надела Иванка на Мюнхенскую конференцию по безопасности, далеко не все одобрили. Некоторые указали на неудачный с политической точки зрения цвет, другим показалось, что оно полнит Иванку. Как бы там ни было, но в эффектности ему не откажешь. Украшенное черной цветочной вышивкой и тонким поясом на талии и дополненное черными лодочками на высокой шпильке, оно сделало образ Иванки невероятно женственным и в каком-то смысле "теплым" и сияющим.

Платье в горошек

Ты же девочка: топ-3 самых женственных нарядов Иванки Трамп

Фото: instagram.com/ivankatrump

На днях дочь Дональда Трампа буквально "взорвала" сеть еще одним женственным образом – платье в горошек с укороченными рукавами в стиле 90-х тут же захотела иметь в своем гардеробе каждая уважающая себя светская львица. И не зря! Главные его козыри – длина до щиколоток, нежный молочный оттенок и широкий пояс на талии – сделают обладательницу любой фигуры максимально стройной, свежей и элегантной. Иванка для образа подобрала бежевые туфли на каблуке и объемную плетеную сумку. Но к нему также подойдет масса других аксессуаров. Стоит взять на вооружение и прическу – низкий пучок на затылке словно создан дополнять этот стильный ансамбль.

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