У відвертому міні і кросівках: Наталія Водянова блиснула стрункими ногами і тонкою талією

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-річна модель вирушила з дітьми в Діснейленд

Наталя Водянова знову повернулася до активного життя у соцмережах. Супермодель вирушила в Діснейленд з дітьми, а також однією зі своїх найближчих подруг – італійської топ-моделлю Мариякарлой Босконо, яка також прихопила свою дочку. Всією компанією вони насолоджувалися різноманітними атракціонами, веселилися, фотографувалися і, судячи зі сторіз Водянової, знімали численні кумедні ролики.

Наталя і Маріякарла (фото: instagram.com/natasupernova)

Пізніше на сторінці знаменитої красуні з'явилося фото з Маріякарлой – дівчата весело махають в камеру. Наталія при цьому сидить на кам'яному парапеті, звісивши ноги вниз. "Погані матусі", – написала вона під знімком. Для прогулянки супермодель вибрала червону міні-сукню з квітковим принтом, пишними рукавами-ліхтариками і широким поясом на талії. Доповнили наряд кросівки, високі шкарпетки і сонцезахисні окуляри в тон сукні.

Дівчата – давні подруги (фото: instagram.com/iosonomariacarlaboscono)

Маріякарла одягла білу мереживну сукню і чорні туфлі на низькому ходу. Дивлячись на них, і зовсім складно повірити, що ці молоді дівчата – мами. Тим більше що періодично доповнювали вбрання вуха Міккі Мауса та інші атрибути відомого мультяшного парку.

Діти також залишилися задоволені (фото: instagram.com/natasupernova)

Фолловери Наталії почали обговорювати, як відмінно виглядають моделі, і що вони зовсім не створюють враження поганих мам. Не обійшлося і без компліментів щодо молодого зовнішнього вигляду 37-річної Наталії та 38-річної Маріякарлы.

Цікаво, що коханий Наталки – Антуан Арно – цього разу компанію їм не склав. Бізнесмену рідко вдається приєднатися до дружини і дітей під час численних поїздок. Втім, нещодавно він все ж виділив час, щоб провести відпустку з родиною. До речі, в одному з недавніх інтерв'ю Наталя зізналася, що турбота про дітей лежить цілком на ній навіть при її зайнятості. Антуан же може максимум укласти їх спати. Що ж, головне – що такий розклад всіх влаштовує.