В дерзком мини и чулках: 48-летняя Наоми Кэмпбелл украсила обложку Vogue Japan

Супермодель Наоми Кэмпбелл похвасталась очередным достижением – она украсила новую обложку знаменитого модного журнала Vogue Japan. Выпуск будет посвящен природной красоте во всем ее многообразии, и Черная пантера – весьма подходящая кандидатура. Она известна своей борьбой за равноправие рас в моде и стала первой темнокожей моделью, появившихся в свое время на французском и британском Vogue.

На официальной странице японского глянца написали: "Тема июньского номера Vogue Japan с Наоми Кэмпбелл на обложке – "Ты прекрасна"... Наша девушка с обложки в июне – единственная и неповторимая Наоми!" В номере будут раскрыты самые разнообразные и актуальные темы. От модных цветов до естественной красоты, о том, как любить себя, о современной красоте, о важности позитивного взгляда на вещи…

Наоми Кэмпбелл для Vogue Japan

Обложка в черно-белых тонах, над которой работали лучшие мастера фешн-индустрии, получилась стильной и лаконичной. Наоми позирует в коротком черном платье Dolce & Gabbana с необычным вырезом на груди и высоких полупрозрачных перчатках американского бренда Amato. Дополняют образ, который получился весьма откровенным, черные чулки. Волосы модели вытянуты, а на лице – макияж в бежево-коричневых тонах.

Наоми Кэмпбелл для японского Vogue

В таком сексуальном наряде как всегда стройная и подтянутая модель выглядит невероятно молодо и свежо. Что, безусловно, не могли не заметить ее подписчики. "Ты такая потрясающая!", "Черт побери, она выглядит на 25", "Возможно ли, что вы становитесь с каждым годом моложе? Выглядите потрясающе!", "Надеюсь, это положит конец японским стандартам красоты", "Лучше, чем большинство молодых моделей", "Как вам удается по-прежнему оставаться одной из самых крутых спустя все это время? Легенда", "Боже, ты просто нереальная"…



К слову, ее идеальная форма – это не только подарок природы, но и результат упорного труда. Так, недавно супермодель поделилась коротким видео, где демонстрирует массу упражнений, разработанных для нее личным тренером. Комплекс рассчитан на все тело – от рук, пресса и ног, которые 48-летняя красотка делает регулярно.