Не делай так: дизайнер назвал топ-6 ошибок в летнем женском образе

Андре Тан дал советы, чего лучше избегать при подборе наряда
Вот и наступило жаркое лето и девушки с удовольствием щеголяют в стильных и откровенных нарядах. При этом главное не совершать ошибок при подборе наряда, если хотите выглядеть актуально и модно. Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан перечислил на своей странице в Instagram топ-6 фейлов этого лета в женском образе.
Как делать не стоит:
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1. Рваные джинсы
Ну сколько можно, серьезно! Современные джинсы допускают небольшие потертости и аккуратные прорези. Давайте скажем уже СТОП большим разъехавшимся дыркам.
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2. Нарядилась!
Надевать «сразу все самое лучшее» на каждый день уже давно стало не модным! Поэтому убери подальше платья в стиле baby-doll и туфли на шпильке! Волю комфорту, элегантности и стилю.
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3. Шорты на низкой посадке
А такое вообще ещё носят? Серьезно? Забудь про них даже на пляже! Свободный крой и средняя/высокая посадка твоё всё.
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4. Убийцы талии!
Именно так я называю платья на резинке, верх которого буквально нависает над ней! Я за варианты, которые подчёркивают талию.
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5. ЛАКШЕРИ!
Все богатство в виде камней, стразиков, бисера и прочего лучше хранить в шкатулке, а не на сандалиях.
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6. Тандем, вырывающий мозг
Босоножки и колготки! Каждое лето я думаю, что все! Больше я этого не увижу! Но нет. Давайте, наконец, разлучим эту парочку раз и навсегда.
Андре Тан назвал главные женские ошибки в летнем образе (фото: instagram.com/andre_tan_official)⠀
Напомним, ранее дизайнер Андре Тан назвал 10 женских вещей, которые раздражают мужчин.
Автор: Lite