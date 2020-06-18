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Не делай так: дизайнер назвал топ-6 ошибок в летнем женском образе

Lite » Мода 18.06.2020 - 15:35
Не делай так: дизайнер назвал топ-6 ошибок в летнем женском образе
Иллюстративное фото (pexels.com)

Андре Тан дал советы, чего лучше избегать при подборе наряда

Вот и наступило жаркое лето и девушки с удовольствием щеголяют в стильных и откровенных нарядах. При этом главное не совершать ошибок при подборе наряда, если хотите выглядеть актуально и модно. Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан перечислил на своей странице в Instagram топ-6 фейлов этого лета в женском образе.

Как делать не стоит:

1. Рваные джинсы

Ну сколько можно, серьезно! Современные джинсы допускают небольшие потертости и аккуратные прорези. Давайте скажем уже СТОП большим разъехавшимся дыркам.

Не делай так: дизайнер назвал топ-6 ошибок в летнем женском образе

2. Нарядилась!

Надевать «сразу все самое лучшее» на каждый день уже давно стало не модным! Поэтому убери подальше платья в стиле baby-doll и туфли на шпильке! Волю комфорту, элегантности и стилю.

Не делай так: дизайнер назвал топ-6 ошибок в летнем женском образе

3. Шорты на низкой посадке

А такое вообще ещё носят? Серьезно? Забудь про них даже на пляже! Свободный крой и средняя/высокая посадка твоё всё.

Не делай так: дизайнер назвал топ-6 ошибок в летнем женском образе


4. Убийцы талии!

Именно так я называю платья на резинке, верх которого буквально нависает над ней! Я за варианты, которые подчёркивают талию.

Не делай так: дизайнер назвал топ-6 ошибок в летнем женском образе

5. ЛАКШЕРИ!

Все богатство в виде камней, стразиков, бисера и прочего лучше хранить в шкатулке, а не на сандалиях.

Не делай так: дизайнер назвал топ-6 ошибок в летнем женском образе

6. Тандем, вырывающий мозг

Босоножки и колготки! Каждое лето я думаю, что все! Больше я этого не увижу! Но нет. Давайте, наконец, разлучим эту парочку раз и навсегда.

Не делай так: дизайнер назвал топ-6 ошибок в летнем женском образе

Андре Тан назвал главные женские ошибки в летнем образе (фото: instagram.com/andre_tan_official)⠀

Напомним, ранее дизайнер Андре Тан назвал 10 женских вещей, которые раздражают мужчин.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Андре Танмодастилист
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