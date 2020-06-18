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Не роби так: дизайнер назвав топ-6 помилок у літньому жіночому образі

Lite » Мода 18.06.2020 - 15:35
Не роби так: дизайнер назвав топ-6 помилок у літньому жіночому образі
Ілюстративне фото (pexels.com)

Андре Тан дав поради, чого краще уникати при підборі наряду

Ось і настало спекотне літо і дівчата залюбки хизуються в стильних і відвертих вбраннях. При цьому головне не робити помилок при підборі наряду, якщо хочете виглядати актуально і модно. Знаменитий український дизайнер Андре Тан перерахував на своїй сторінці в Instagram топ-6 фейлів цього літа в жіночому образі.

Як робити не варто:

1. Рвані джинси

Ну скільки можна, серйозно! Сучасні джинси допускають невеликі потертості і акуратні прорізи. Давайте скажемо вже СТОП великим розїхавшимся діркам.

Не роби так: дизайнер назвав топ-6 помилок у літньому жіночому образі

2. Вбралася!

Надягати «відразу все найкраще» на кожен день вже давно стало не модним! Тому сховай подалі сукні в стилі baby-doll і туфлі на шпильці! Волю комфорту, елегантності та стилю.

Не роби так: дизайнер назвав топ-6 помилок у літньому жіночому образі

3. Шорти на низькій посадці

А таке взагалі ще носять? Серйозно? Забудь про них навіть на пляжі! Вільний крій і середня/висока посадка твоє все.

Не роби так: дизайнер назвав топ-6 помилок у літньому жіночому образі


4. Вбивці талії!

Саме так я називаю плаття на гумці, верх якого буквально нависає над нею! Я за варіанти, які підкреслюють талію.

Не роби так: дизайнер назвав топ-6 помилок у літньому жіночому образі

5. ЛАКШЕРІ!

Все багатство у вигляді каменів, стразиків, бісеру та іншого краще зберігати у шкатулці, а не на сандалях.

Не роби так: дизайнер назвав топ-6 помилок у літньому жіночому образі

6. Тандем, що вириває мозок

Босоніжки і колготки! Кожне літо я думаю, що все! Більше я цього не побачу! Але ні. Давайте, нарешті, разлучим цю парочку раз і назавжди.

Не роби так: дизайнер назвав топ-6 помилок у літньому жіночому образі

Андре Тан назвав головні жіночі помилки у літньому образі (фото: instagram.com/andre_tan_official)⠀

Нагадаємо, раніше дизайнер Андре Тан назвав 10 жіночих речей, які дратують чоловіків.

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Автор: Lite

Теги Новини України Андре Танмодастилист
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