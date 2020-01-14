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Червова дама: королева Летиція викликала вау-ефект яскравим образом в червоних тонах

Lite » Мода 14.01.2020 - 15:52
Червова дама: королева Летиція викликала вау-ефект яскравим образом в червоних тонах
Королева Летиція (колаж: РБК-Україна)

Королева Іспанії провела зустріч з кінематографістами в Мадриді

Новорічні свята "пішли в архіви" - саме час повертатися до роботи. Королівські персони також поспішають до нових проектів. І королева-консорт Іспанії Летиція - не виняток! Дружина короля Філіпа VI продовжує викликати "вау-ефект" у шанувальників своїми в прямому сенсі яскравими виходами. Слід зазначити, що 47-річна королева Іспанії має відмінну рису своїх образів на тлі інших популярних перших леді (Меланія Трамп, Меган Маркл, Кейт Міддлтон). Летиція дуже часто віддає перевагу яскравим кольорам, а також сміливій вишивці. Примітно, що один з недавніх її образів відповідає одразу двом "запитам".

Сьогодні, 14 січня, Королева Летиція зробила черговий офіційний візит, відвідавши зустріч з іспанськими кінематографістами у палаці Сарсуела в Мадриді. Як завжди, увага модних ЗМІ прикута до стильного образу красуні. Королева віддала перевагу безпрограшній класиці в червоно-чорних тонах.

Червова дама: королева Летиція викликала вау-ефект яскравим образом в червоних тонах

Червова дама: королева Летиція викликала вау-ефект яскравим образом в червоних тонах

Королева Летиція в блузі Hugo Boss і спідниці Carolina Herrera (скріншоти: instagram.com/pointdevue_mag)

Перед камерами дружина Філіпа VI з'явилася у пурпуровій об'ємній блузі з довгими рукавами від Hugo Boss. Образ доповнює чорна спідниця-олівець від Carolina Herrera, декорована вишивкою-принтом у вигляді польових квітів. Стильний аутфіт монаршої особи довершують високі замшеві чоботи на шпильці Steve Madden.

На цей раз Її Величність обійшлася без сміливих вирізів або облягаючих фактур. Але саме завдяки соковитому червоному знову була в центрі уваги.

Червова дама: королева Летиція викликала вау-ефект яскравим образом в червоних тонах

Червова дама: королева Летиція викликала вау-ефект яскравим образом в червоних тонах

Деталі образу королеви Летиції (скріншоти: instagram.com/casarealdeespana)

Нагадаємо, 13 грудня в США відбувся Національний чемпіонат з плей-офф з футболу серед коледжів 2020 року. Серед почесних гостей спортивного заходу були також Дональд і Меланія Трамп. Для нового виходу Меланія вибрала образ у дусі "Матриці", позуючи перед камерами в лаковому плащі.

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