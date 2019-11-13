В черном кружеве и шляпке: Ирина Шейк блистает на новой обложке Vogue

Ирина Шейк не раз украшала обложки культового модного журнала Vogue – она блистала, пожалуй, на версиях всех стран. В этот раз роскошная модель приняла участие в съемках для декабрьского номера Vogue Россия. Фотосессия, над которой работала целая команда мастеров, посвящена черному цвету как главному в этом сезоне. Модели представила классические, гранжевые и кутюрные вещи в этом вечно актуальном оттенке.

Ирина Шейк и Стелла Максвелл для Vogue (фото: instagram.com/voguerussia)

На обложке, снятой крупным планом, Ирина примерила черный кружевной наряд, который дополнила шляпка из такого же материала с завязками под подбородком. Макияж звезде сделали в натуральных тонах, с четко очерненными бровями, чувственными губами и сияющей золотистым блеском кожей.

Как и многие журналы сегодня, глянец представил для зимнего номера две обложки. Вторую украсила новозеландская и британская топ-модель ирландского происхождения Стелла Максвелл. «Ангел» Victoria's Secret красуется в длинном платье-пуховике с открытыми плечами и пышной юбкой, ботинках на грубой подошве, а также шапке необычной формы.

Обе обложки глянец опубликовал у себя на странице в Instagram, собрав массу лайков и одобряющих комментариев от поклонников.

Ирина и Стелла на отдыхе (фото: instagram.com/irinashayk)

К слову, 33-летняя Ирина и 29-летняя Стелла – близкие подруги. Девушки принимали участие в массе общих проектов, участвуют вместе в шоу и даже в отпуск иногда выбираются вместе. К примеру, недавно обе красотки хвастались соблазнительными фото из экзотических мест. Возможно, девушки улетели на очередные съемки, тем не менее, в свтоих профилях они демонстрировали селфи в купальниках, забавные кадры с пляжа и горячие – из номеров отелей.