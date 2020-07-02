Будущим мамам на заметку: беременная Джиджи Хадид рассказала, как ей удается оставаться стройной

Джиджи Хадид – одна из самых популярных в мире моделей, которая в последнее время переключила все внимание на построение личной жизни. Девушка готовится стать мамой, причем этот факт старается скрыть от посторонних глаз. Старшей из сестер Хадид удалось сохранить в тайне свое положение вплоть до 5-го месяца. И если бы не вездесущие инсайдеры, поклонники ни за что не догадались бы, что вечно стройная Джиджи ожидает первенца.

Джиджи Хадид скрывает беременность от посторонних глаз (фото: instagram.com/gigihadid)

Модель даже весной выходила на подиумы, а в обычной жизни подбирает наряды, которые виртуозно стройнят. Таким образом она переключает внимание прессы на рабочие проекты, уберегая себя от посторонних мнений и лишних расспросов.

Не так давно Джиджи устроила очередной прямой эфир, где появилась в мешковатом комбинезоне болотного оттенка. Она выглядела как всегда цветущей и неизменно худой. И поклонники не смогли сдержать слов восторга. Одна из них написала, что ей на 4-м месяце беременности не удается скрывать факт будущего материнства, и что ее живот просто огромен. На что Джиджи ответила: «Это все правильный ракурс и мешковатый комбинезон. Если посмотреть с другой стороны, то будет совсем другая история! Желаю тебе всего наилучшего».

Новая кампания с Джиджи (фото: instagram.com/gigihadid)

К слову, Джиджи редко комментирует свою беременность, так что такая откровенность заслуживает уважения. Девушка пока что рассказала только, что она слегка набрала в весе и «округлилась», а в остальном чувствует себя прекрасно. По слухам, у Зейна Малика и Джиджи родится девочка. Появления ребенка на свет пара ожидает уже в сентябре.

Пока что Джиджи продолжает демонстрировать рекламные кампании и съемки для журналов, сделанные ранее. Одна из последних – для Chanel, музой этого легендарного бренда девушка стала еще при жизни Карла Лагерфельда.