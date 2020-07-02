Майбутнім мамам на замітку: вагітна Джіджі Хадід розповіла, як їй вдається залишатися стрункою

Модель вміє вибирати одяг
Джіджі Хадід – одна з найпопулярніших у світі моделей, яка останнім часом перемкнула увагу на побудову особистого життя. Дівчина готується стати мамою, причому цей факт намагається приховати від сторонніх очей. Старшій з сестер Хадід вдалося зберегти в таємниці свою вагітність аж до 5-го місяця. І якщо б не всюдисущі інсайдери, шанувальники ні за що не здогадалися б, що вічно струнка Джіджі чекає первістка.
Джіджі Хадід приховує вагітність від сторонніх очей (фото: instagram.com/gigihadid)
Модель навіть навесні виходила на подіуми, а в звичайному житті підбирає вбрання, які віртуозно роблять стрункою зорово. Таким чином вона переключає увагу преси на робочі проекти, уберігаючи себе від сторонніх думок і зайвих розпитувань.
Не так давно Джіджі влаштувала черговий прямий ефір, де з'явилася в мішкуватому комбінезоні болотного відтінку. Вона виглядала як завжди квітучою і незмінно худою. І шанувальники не змогли стримати слів захоплення. Одна з них написала, що їй на 4-му місяці вагітності не вдається приховувати факт майбутнього материнства, і що її живіт просто величезний. На що Джіджі відповіла: «Це все правильний ракурс і мішкуватий комбінезон. Якщо подивитися з іншого боку, то буде зовсім інша історія! Бажаю тобі всього найкращого».
До речі, Джіджі рідко коментує свою вагітність, так що така відвертість заслуговує поваги. Дівчина поки що розповіла лише, що вона трохи набрала у вазі і «округлилася», а в іншому відчуває себе чудово. За чутками, у Зейна Маліка і Джіджі народиться дівчинка. Появу дитини на світ пара чекає вже у вересні.
Поки що Джіджі продовжує демонструвати рекламні кампанії і зйомки для журналів, зроблені раніше. Одна з останніх – для Chanel, музою цього легендарного бренду дівчина стала ще за життя Карла Лагерфельда.
Автор: Lite