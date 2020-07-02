Майбутнім мамам на замітку: вагітна Джіджі Хадід розповіла, як їй вдається залишатися стрункою

Джіджі Хадід – одна з найпопулярніших у світі моделей, яка останнім часом перемкнула увагу на побудову особистого життя. Дівчина готується стати мамою, причому цей факт намагається приховати від сторонніх очей. Старшій з сестер Хадід вдалося зберегти в таємниці свою вагітність аж до 5-го місяця. І якщо б не всюдисущі інсайдери, шанувальники ні за що не здогадалися б, що вічно струнка Джіджі чекає первістка.

Джіджі Хадід приховує вагітність від сторонніх очей (фото: instagram.com/gigihadid)

Модель навіть навесні виходила на подіуми, а в звичайному житті підбирає вбрання, які віртуозно роблять стрункою зорово. Таким чином вона переключає увагу преси на робочі проекти, уберігаючи себе від сторонніх думок і зайвих розпитувань.

Не так давно Джіджі влаштувала черговий прямий ефір, де з'явилася в мішкуватому комбінезоні болотного відтінку. Вона виглядала як завжди квітучою і незмінно худою. І шанувальники не змогли стримати слів захоплення. Одна з них написала, що їй на 4-му місяці вагітності не вдається приховувати факт майбутнього материнства, і що її живіт просто величезний. На що Джіджі відповіла: «Це все правильний ракурс і мішкуватий комбінезон. Якщо подивитися з іншого боку, то буде зовсім інша історія! Бажаю тобі всього найкращого».

Нова кампанія з Джіджі (фото: instagram.com/gigihadid)

До речі, Джіджі рідко коментує свою вагітність, так що така відвертість заслуговує поваги. Дівчина поки що розповіла лише, що вона трохи набрала у вазі і «округлилася», а в іншому відчуває себе чудово. За чутками, у Зейна Маліка і Джіджі народиться дівчинка. Появу дитини на світ пара чекає вже у вересні.

Поки що Джіджі продовжує демонструвати рекламні кампанії і зйомки для журналів, зроблені раніше. Одна з останніх – для Chanel, музою цього легендарного бренду дівчина стала ще за життя Карла Лагерфельда.