В брюках кльош і бюстгальтері: Алессандра Амбросіо похвалилася струнким тілом в незвичайному вбранні

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Зірка вирушила в Ріо-де-Жанейро

Алессандра Амбросіо – не тільки одна з найзнаменитіших моделей сучасності, але й успішна бізнес-вумен. В минулому році разом з сестрою Алін і подругою Жизель дівчата створили бренд купальників GAL Floripa, який завдяки старанням Алессандри вже здобув чималу популярність в мережі. У минулі вихідні дівчата вирушили в Ріо-де-Жанейро, щоб не тільки взяти участь в знаменитому на весь світ карнавалі, але і презентувати нову лінію купальників.

Модель з подругами в Ріо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Дівчата в Ріо-де-Жанейро вирушили великою компанією, а всі найдрібніші подробиці подорожі Амбросіо з задоволенням викладала в мережу. Всі вони не упустили нагоди вкотре показати речі власного виробництва. Сама Алессандра обрала, мабуть, найбільш незвичайний образ, в якому виглядала спокусливо навіть на тлі бразильських красунь.

Алессандра у спокусливому образі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Колишній "ангел" Victoria's Secret приміряла високі штани кльош, зшиті з трикотажу і прикрашені на талії золотистим ланцюжком. А доповнив їх бюстгальтер з колекції GAL Floripa. До речі, такий прийом: "верх" купальника замість кроп-топа, зараз на піку популярності. Його цього літа слід врахувати всім, хто любить створювати "гарячі" образи. Взуття 38-річна зірка вибрала комфортне – золотисті босоніжки-в'єтнамки відмінно поєднувалися по стилю і відтінком з усіма іншими речами. З аксесуарів Амбросіо вибрала великі підвіски на золотому ланцюжку, а також яскраві браслети і годинник. Пізніше дівчина змінила штани на білу спідницю з кокетливими оборками.

Дівчина змінила кілька нарядів (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

А ввечері, для карнавалу, підібрала образ максимально спокусливий. Відверте боді зі сріблястою бахромою, чорний топ з написом "№1", босоніжки на значних підборах... Алессандра буквально засліпила всіх присутніх, змусивши фотографів шикуватися в чергу за її знімками.

Зірка приємно здивувала прихильників (фото: instagram.com/alessandraambrosio)