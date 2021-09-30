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Брючный костюм и гольф: Кейт Миддлтон вышла в свет в безупречном осеннем образе

Автор: Ольга Турчаникова

Кейт Миддлтон в последнее время очень активна: герцогиня вместе со своим мужем, принцем Уильямом, совершает светские выходы и наносит визиты. А заодно - демонстрирует стильные аутфиты, которые этой осенью так и хочется повторить. Вдохновляемся!

Для одного из последних мероприятий Кейт Миддлтон выбрала костюм ярко-фиолетового оттенка, дополнив его стильными деталями. Фото иконы стиля были опубликованы в Instagram.

Кейт Миддлтон с мужем отправилась в тур по Северной Ирландии. В первый день они посетили регбийный клуб в Дерри, где прошла встреча с игроками, тренерами и волонтерами Sport Uniting Communities. На событие Кейт надела брючный костюм фиолетового цвета: двубортный пиджак и узкие брюки, которые дополнила черным гольфом, черным ремнем и туфлями на устойчивом каблуке. В руках стильная герцогиня держала сумочку от Chanel. Из аксессуаров Миддлтон также взяла серьги-кольца и цветастую защитную маску. Волосы она собрала в хвост на затылке, а макияж сделала едва заметным.

Кейт Миддлтон в туре (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Позже свой официальный наряд она заменила спортивным, надев черную куртку Lululemon, узкие брюки и кроссовки New Balance. В таком образе ей было удобно играть в регби и в футбол - как известно, Кейт не пропускает ни одной возможности попробовать себя в чем-то новом. К слову, к ней присоединился и принц Уильям.

Ранее Кейт Миддлтон в роскошном платье затмила всех на премьере фильма о Джеймсе Бонде в Лондоне.

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