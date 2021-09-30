ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Брючный костюм и гольф: Кейт Миддлтон вышла в свет в безупречном осеннем образе

Новина українською →
Великобритания, Четверг 30 сентября 2021 20:32
Брючный костюм и гольф: Кейт Миддлтон вышла в свет в безупречном осеннем образе Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Кейт Миддлтон в последнее время очень активна: герцогиня вместе со своим мужем, принцем Уильямом, совершает светские выходы и наносит визиты. А заодно - демонстрирует стильные аутфиты, которые этой осенью так и хочется повторить. Вдохновляемся!

Для одного из последних мероприятий Кейт Миддлтон выбрала костюм ярко-фиолетового оттенка, дополнив его стильными деталями. Фото иконы стиля были опубликованы в Instagram.

Кейт Миддлтон с мужем отправилась в тур по Северной Ирландии. В первый день они посетили регбийный клуб в Дерри, где прошла встреча с игроками, тренерами и волонтерами Sport Uniting Communities. На событие Кейт надела брючный костюм фиолетового цвета: двубортный пиджак и узкие брюки, которые дополнила черным гольфом, черным ремнем и туфлями на устойчивом каблуке. В руках стильная герцогиня держала сумочку от Chanel. Из аксессуаров Миддлтон также взяла серьги-кольца и цветастую защитную маску. Волосы она собрала в хвост на затылке, а макияж сделала едва заметным.

Брючный костюм и гольф: Кейт Миддлтон вышла в свет в безупречном осеннем образеБрючный костюм и гольф: Кейт Миддлтон вышла в свет в безупречном осеннем образеБрючный костюм и гольф: Кейт Миддлтон вышла в свет в безупречном осеннем образеБрючный костюм и гольф: Кейт Миддлтон вышла в свет в безупречном осеннем образеБрючный костюм и гольф: Кейт Миддлтон вышла в свет в безупречном осеннем образеБрючный костюм и гольф: Кейт Миддлтон вышла в свет в безупречном осеннем образе

Кейт Миддлтон в туре (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Позже свой официальный наряд она заменила спортивным, надев черную куртку Lululemon, узкие брюки и кроссовки New Balance. В таком образе ей было удобно играть в регби и в футбол - как известно, Кейт не пропускает ни одной возможности попробовать себя в чем-то новом. К слову, к ней присоединился и принц Уильям.

Ранее Кейт Миддлтон в роскошном платье затмила всех на премьере фильма о Джеймсе Бонде в Лондоне.

Читайте LITE в Google News
Кейт Миддлтон Принц Уильям Принц Гарри Королевская семья Шоу-бизнес Модные тренды
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украинцев в октябре ждут дополнительные выходные: сколько будем отдыхать
Украинцев в октябре ждут дополнительные выходные: сколько будем отдыхать