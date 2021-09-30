Брючний костюм і гольф: Кейт Міддлтон вийшла в світ в бездоганному осінньому образі
Кейт Міддлтон останнім часом дуже активна: герцогиня разом зі своїм чоловіком, принцом Уільямом, здійснює світські виходи і наносить візити. А заодно - демонструє стильні аутфіти, які цієї осені так і хочеться повторити. Надихаємося!
Для одного з останніх заходів Кейт Міддлтон вибрала костюм яскраво-фіолетового відтінку, доповнивши його стильними деталями. Фото ікони стилю були опубліковані в Instagram.
Кейт Міддлтон з чоловіком вирушила в тур по Північній Ірландії. У перший день вони відвідали регбійний клуб в Деррі, де пройшла зустріч з гравцями, тренерами і волонтерами Sport Uniting Communities. На подію Кейт одягла брючний костюм фіолетового кольору: двобортний піджак і вузькі штани, які доповнила чорним гольфом, чорним ременем і туфлями на стійкому каблуці. В руках стильна герцогиня тримала сумочку від Chanel. З аксесуарів Міддлтон також взяла сережки-кільця і квітчасту захисну маску. Волосся вона зібрала в хвіст на потилиці, а макіяж зробила ледь помітним.
Кейт Міддлтон в турі (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Пізніше свій офіційний лук вона замінила спортивним, надівши чорну куртку Lululemon, вузькі штани і кросівки New Balance. У такому образі їй було зручно грати в регбі і в футбол - як відомо, Кейт не пропускає жодної можливості спробувати себе в чомусь новому. До слова, до неї приєднався і принц Уільям.
Раніше Кейт Міддлтон у розкішній сукні затьмарила всіх на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда в Лондоні.