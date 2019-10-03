Надо брать: украинский дизайнер Андре Тан назвал 5 самых актуальных вещей сезона осень-зима

Мода циклична, и это еще раз демонстрируют тренды сезона осень-зима. Так что если у вас давно лежат без дела юбка-гофре и клетчатый жакет, пора их доставать. Какие еще вещи стоит приобрести в этом сезоне команде программы "Вікна-новини" на СТБ рассказал украинский дизайнер Андре Тан.

Андре Тан и Белла Хадид (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Сейчас актуально все очень натуральное, естественное и свободное. Если одежда на вас сидит, как перчатка, то есть очень прилегает, это уже не актуально, – предупреждает Андре Тан. – В моде сейчас огромное количество свитеров крупной вязки. Но выбирать следует нейтральные цвета: цвет сладкой кукурузы (белый с желтым), тоффи (немного светлее коричневого, но темнее бежевого)".

Также дизайнер отметил, что столицы мировой моды – Париж и Милан – выбирают в новом сезоне "армейские" бушлаты в клетку и платья-вышиванки.

И, как уже говорилось ранее, хорошая новость для тех, кто не спешит расставаться с вещами, вышедшими из моды – большинство из них вновь в тренде. К примеру, юбки-гофре, которые были на пике популярности в 70-х.

"Второй тренд – анималистичные принты, а именно – вещи леопардовой расцветки. Вы скажете, что в нашей стране это было актуально всегда. Но в мировых тенденциях леопард выходил из моды и сейчас снова вернулся", – говорит Андре Тан.

Юбки-гофре вновь в моде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

А вот для тех, кто не планирует пока ничего приобретать, дизайнер также предложил вариант, как выглядеть "на миллион".

"Когда-то в 1982 году Ив Сен-Лоран сказал: если вы хотите выглядеть модно и "дорого за недорого", вы должны одеться в один цвет. Сейчас очень актуальны монохромные тотал-луки. Когда вы надеваете серые брюки, серый свитер, накидываете сверху серую шаль или серый пуховик, вы точно не попадете впросак. Только в этом сезоне я предлагаю, чтобы это был не серый цвет, а цвет тоффи", – делится дизайнер.