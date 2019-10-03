Треба брати: український дизайнер Андре Тан назвав 5 найбільш актуальних речей сезону осінь-зима

Мода циклічна, і це ще раз демонструють тренди сезону осінь-зима. Так що якщо у вас давно лежать без діла спідниця-гофре і картатий жакет, пора їх діставати. Які ще речі варто придбати в цьому сезоні команді програми "Вікна-новини" на СТБ розповів український дизайнер Андре Тан.

Андре Тан і Белла Хадід (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Зараз актуально все дуже натуральне, природне і вільне. Якщо одяг на вас сидить, як рукавичка, тобто дуже прилягає, це вже не актуально, – попереджає Андре Тан. – У моді зараз величезна кількість светрів крупної в'язки. Але слід вибирати нейтральні кольори: колір солодкої кукурудзи (білий з жовтим), тоффі (трохи світліше коричневого, але темніше бежевого)".

Також дизайнер зазначив, що столиці світової моди – Париж і Мілан – обирають у новому сезоні "армійські" бушлати в клітку і сукні-вишиванки.

І, як вже говорилося раніше, хороша новина для тих, хто не поспішає розлучатися з речами, які вийшли з моди – більшість з них знову в тренді. Наприклад, спідниці-гофре, які були на піку популярності у 70-х.

"Другий тренд – анімалістичні принти, а саме – речі леопардового забарвлення. Ви скажете, що в нашій країні це було актуально завжди. Але у світових тенденціях леопард виходив з моди і зараз знову повернувся", – говорить Андре Тан.

Спідниці-гофре знову в моді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

А ось для тих, хто не планує поки нічого купувати, дизайнер також запропонував варіант, як виглядати "на мільйон".

"Коли у 1982 році Ів Сен-Лоран сказав: якщо ви хочете виглядати модно і "дорого за недорого", ви повинні одягнутися в один колір. Зараз дуже актуальні монохромні тотал-луки. Коли ви одягаєте сірі брюки, сірий светр, накидываете зверху сіру шаль або сірий пуховик, ви точно не потрапите в халепу. Тільки в цьому сезоні я пропоную, щоб це був не сірий колір, а колір тоффі", – ділиться дизайнер.