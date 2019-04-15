"Боже, эти ноги": Тина Кароль заворожила стройной фигурой в мини-платье

Тина Кароль продолжает покорять поклонников своим супер ярким образом с недавнего эфира шоу Голос країни, который прошел вечером 14 апреля. Отметим, что перед ТВ-зрителями Тина по-настоящему блистала в необычном платье насыщенного желтого цвета. При этом интересно, что ведущая шоу Катя Осадчая пришла в платье синего цвета. Звезды даже сделали фото вместе, словно "символизируя" флаг Украины. Фото вызвало волну восторга среди поклонников шоу, а также Осадчей, которая его и опубликовала.

Кароль же решила немного позже показать своим подписчикам образ более детально и опубликовала целую серию фото с недавнего эфира.

Так, украинская исполнительница позирует в мини-платье от theCOAT by Katya Silchenko. При этом платье декорировано невесомым шлейфом. Однако ключевая его изюминка – необычное оформление зоны декольте. Одна декоративная шлейка пришита по диагонали.

Также свой образ Кароль дополнила "голыми" босоножками на шпильке и трендовыми в этом сезоне аксессуарами – массивными заколками, а также серьгами от Alessandra Rich.

Волосы уложены также в модную сегодня укладку с эффектом влажных волос.

Стильная Тина Кароль на шоу Голос країни (фото: instagram.com/tina_karol)

Как обычно, певица никак не прокомментировала новые снимки, зато разместила достаточное их количество, чтобы можно было во всех подробностях рассмотреть ее стильный выход.

Поклонники исполнительницы поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

"Ушки) цем"

"Наша любовь! Как всегда, потрясающая"

"Ты послана нам с КОСМОСА! Одна на миллиард"

"Кто на что, а я на маникюр залипла"

"Такая заколочка, божечки"

"Эльфик"

"Ммм, ЖЕЛТЫЙ И КРАСНЫЙ, обожаю эту цветовую гамму"

"Очень-очень красива"

"Несите огнетушитель!!! здесь огонь"

"Солнышко ты наша, люблю сильно-сильно"

"Это космос"

"Превосходна! Сияешь"

Стильная Тина Кароль на шоу Голос країни (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Дан Балан подогрел слухи о романе с Тиной Кароль.

Кроме того, звездный судья Голосу країни 9 Дан Балан периодически интригует поклонников и откровенничает об отношениях с Тиной Кароль.