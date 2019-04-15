"Боже, эти ноги": Тина Кароль заворожила стройной фигурой в мини-платье

Поклонники отметили, что это один из лучших ее образов
Тина Кароль продолжает покорять поклонников своим супер ярким образом с недавнего эфира шоу Голос країни, который прошел вечером 14 апреля. Отметим, что перед ТВ-зрителями Тина по-настоящему блистала в необычном платье насыщенного желтого цвета. При этом интересно, что ведущая шоу Катя Осадчая пришла в платье синего цвета. Звезды даже сделали фото вместе, словно "символизируя" флаг Украины. Фото вызвало волну восторга среди поклонников шоу, а также Осадчей, которая его и опубликовала.
Кароль же решила немного позже показать своим подписчикам образ более детально и опубликовала целую серию фото с недавнего эфира.
Так, украинская исполнительница позирует в мини-платье от theCOAT by Katya Silchenko. При этом платье декорировано невесомым шлейфом. Однако ключевая его изюминка – необычное оформление зоны декольте. Одна декоративная шлейка пришита по диагонали.
Также свой образ Кароль дополнила "голыми" босоножками на шпильке и трендовыми в этом сезоне аксессуарами – массивными заколками, а также серьгами от Alessandra Rich.
Волосы уложены также в модную сегодня укладку с эффектом влажных волос.
Стильная Тина Кароль на шоу Голос країни (фото: instagram.com/tina_karol)
Как обычно, певица никак не прокомментировала новые снимки, зато разместила достаточное их количество, чтобы можно было во всех подробностях рассмотреть ее стильный выход.
Поклонники исполнительницы поспешили засыпать ее восторженными комментариями:
Стильная Тина Кароль на шоу Голос країни (фото: instagram.com/tina_karol)
Напомним, ранее Дан Балан подогрел слухи о романе с Тиной Кароль.
Кроме того, звездный судья Голосу країни 9 Дан Балан периодически интригует поклонников и откровенничает об отношениях с Тиной Кароль.