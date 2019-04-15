"Боже, ці ноги": Тіна Кароль заворожила стрункою фігурою в міні-сукні

Шанувальники зазначили, що це один з кращих її образів
Тіна Кароль продовжує підкорювати шанувальників своїм супер яскравимобразом з недавнього ефіру шоу Голос країни, який пройшов увечері 14 квітня. Зазначимо, що перед ТВ-глядачами Тіна по-справжньому блищала в незвичайному платті насиченого жовтого кольору. При цьому цікаво, що ведуча шоу Катя Осадча прийшла у сукні синього кольору. Зірки навіть зробили фото разом, немов "символізуючи" прапор України. Фото викликало хвилю захвату серед шанувальників шоу, а також Осадчої, яка його і опублікувала.
Кароль вирішила трохи пізніше показати своїм підписникам образ більш детально і опублікувала цілу серію фото з недавнього ефіру.
Так, українська співачка позує в міні-сукні від theCOAT by Katya Silchenko. При цьому сукня декороване невагомим шлейфом. Однак ключова його родзинка – незвичайне оформлення зони декольте. Одна декоративна шлейка пришита по діагоналі.
Також свій образ Кароль доповнила "голими" босоніжками на підборах і трендовими в цьому сезоні аксесуарами – масивними шпильками, а також сережками від Alessandra Rich.
Волосся зачесанеп також в модну сьогодні укоадку з ефектом мокрого волосся.
Стильна Тіна Кароль на шоу Голос країни (фото: instagram.com/tina_karol)
Як завжди, співачка ніяк не прокоментувала нові знімки, зате розмістила достатню їх кількість, щоб можна було у всіх подробицях розглянути її стильний вихід.
Шанувальники виконавиці поспішили засипати її захопленими коментарями:
Стильна Тіна Кароль на шоу Голос країни (фото: instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, раніше Дан Балан підігрів чутки про роман з Тіною Кароль.
Крім того, зоряний суддя Голосу країни 9 Дан Балан періодично інтригує шанувальників і відверто говорить про відносини з Тіною Кароль.