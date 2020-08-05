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Так більше не носять: стиліст назвала головні антитренди 2020 року

Середа 05 серпня 2020 13:38
Так більше не носять: стиліст назвала головні антитренди 2020 року
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Модний експерт розповіла, що пора вигнати зі свого гардероба

Що таке морально застарілий одяг? Морально - значить неактуальний, що давно вийшов з моди. Це одяг, до якого багато хто звикли і в силу звички і замиленості очей, хоч і купують новий одяг, але такий новий, що вже морально застарів на момент покупки. Стиліст-іміджмейкер Тетяна Виноградова розповіла, що вже не варто носити в 2020 році і назвала головні антитренди.

Запитайте - чому тоді такий одяг продають в магазинах? Відповідь проста - тому що є попит. І пристойний такий попит.

Чому ж вибір падає на однотипний одяг? Тому що стиліст і сама колись була такою ж як і багато хто, не розбиралась в моді і одягалась за звичкою. Як в 20 років, так і в 30, і в 35 одягалася. Хіба що відверте міні не носила. Бо не вміла, не знала, не навчили.


Отже, що категорично не носимо в 2020:

  • сукні та спідниці довжиною до коліна або вище на 1 долоню
  • занадто обтягуючий одяг
  • тілесні колготки
  • приталені блузи

Так більше не носять: стиліст назвала головні антитренди 2020 року

  • короткі приталені піджаки, тільки якщо це не Balmain

Так більше не носять: стиліст назвала головні антитренди 2020 року

  • брюки, джинси, спідниці із заниженою талією або з посадкою на стегнах
  • брюки зі стрілками

Так більше не носять: стиліст назвала головні антитренди 2020 року

  • джинси скінні

Так більше не носять: стиліст назвала головні антитренди 2020 року

  • спідниця-кльош

Так більше не носять: стиліст назвала головні антитренди 2020 року

  • взуття на танкетці, балетки, уггі
  • хутряні жилетки

Так більше не носять: стиліст назвала головні антитренди 2020 року

  • плаття-светр

Так більше не носять: стиліст назвала головні антитренди 2020 року

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist_vinogradova)

Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, з чим носити масивні сандалі і наймодніше плаття літа-2020.

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