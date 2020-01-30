Больше блеска! Топ-3 сказочно красивых образов Шарлиз Терон для красных дорожек

Шарлиз Терон – эталон красоты и признанный голливудский секс-символ. А потому 44-летняя актриса часто исполняет роли сказочных красавиц. Но иногда ее образы для красных дорожек получаются еще более яркими и роскошными, чем экранные. Любуемся самыми яркими нарядами популярной актрисы за последнее время.

Шарлиз к лицу сказочные образы (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Роскошное золотистое платье в пол от Louis Vuitton, которое Шарлиз Терон выбрала для 22-й церемонии вручения наград Costume Designers Guild Awards, буквально взорвало сеть. Удивительно, как Шарлиз, которая привыкла восхищать публику, в этот раз превзошла сама себя. Платье с рукавами-фонариками, вырезом на груди и черными вставками Шарлиз дополнила черным клатчем и золотистым ободком. И, разумеется, сияла ярче всех! На вечере она получила заслуженную награду «В центре внимания» (Spotlight Award).

Шарлиз в роскошном золотом платье (фото: instagram.com/charlizeafrica)

«Одежда всегда была моей историей и выражением. Прошлой ночью на @costumeawards я должна была отметить людей, которые помогают воплотить в жизнь эти истории через одежду. Спасибо за невероятную честь премии Spotlight, и спасибо всем удивительным дизайнерам костюмов, с которыми я работал в течение многих лет за то, что помогали мне делать то, что мне нравится», – сказала растроганная звезда.

Актриса умеет приковать к себе взгляды (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Не менее роскошным получился образ Шарлиз для Critics Choice Awards. На церемонию она надела откровенное платье в серебристую полосу от Celine на тонких бретельках. С глубоким декольте и высоким разрезом по ноге, оно сделало стройное тело звезды просто совершенным.

Шарлиз Терон и Николь Кидман (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Ничто не делает образ таким торжественным и сказочным, как россыпи камней и блесток. И наряд Шарлиз для Hollywood Film Awards 2019 это только подтвердил. Платье 44-летней актрисы было расшито крупными «брошками» с камнями и буквально приковывало взгляды. К слову, на этом мероприятии Терон также получала награду за достижения в карьере. Статуэтку ей вручала коллега и подруга Николь Кидман, которая просто не могла сдержать слов восторга от Терон. Не удивлены!