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"Богиня": Тіна Кароль вразила вечірнім образом в "діамантовій" сукні

Lite » Мода 16.01.2019 - 11:23
"Богиня": Тіна Кароль вразила вечірнім образом в "діамантовій" сукні
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка в прямому сенсі блищала на сцені Львівської опери

Тіна Кароль виступила 15 січня у Львівській опері з унікальною концертною програмою "Різдвяна історія". В рамках новорічного концерту українська виконавиці представила шанувальникам не тільки свої хіти, а також колядки. Традиційно під час виступів Кароль, яка раніше вразила фанатів глибоким декольте, досить часто тішила глядачів зміною нарядів. На своїй instagram-сторінці виконавиця опублікувала серію яскравих знімків, особливу увагу шанувальників отримало фото, на яких Тіна позує в розкішному блискучому платті.

Так, для одного з виходів Кароль вибрала сукню від українського бренду GUDU з колекції весна-літо 2018. Верх чорного вечірнього плаття з об'ємною спідницею рясно декорований штучними діамантами. Незважаючи на те, що фасон сукні можна назвати досить "скромним" (довгі рукава, високий комір), виглядає воно дуже красиво і ефектно.

Тіна Кароль у сукні від бренду GUDU

Тіна Кароль у сукні від бренду GUDU (фото: instagram.com/tina_karol)

Свій образ співачка довершила пишними локонами, акуратно складеними на одну сторону. Вечірній макіяж вийшов стриманим. Безумовно, мейкап співачки не обійшовся без фірмової червоної помади.

Тіна Кароль

&quot;Богиня&quot;: Тіна Кароль вразила вечірнім образом в &quot;діамантовій&quot; сукні

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Передплатники Тіни Кароль прийшли в захват від її яскравого вечірнього появи.

  • "Принцеса", — пише naira_lazarenko2.
  • "Моя душа!" — захоплюється lev_vinnitskii.
  • "Неймовірна красуня", — зазначає shade_of_pioni.
  • "Розкішна", — погоджується missis_irishe4ka.
  • "Богиня", — пише saharnaya_888.
  • "Тіна, Ви неймовірна", — пише _n_n_baby_96.
 

Плаття бренду GUDU сезону весна-літо 2018 (фото: бренда gudu.com.ua, fashionweek.ua)

Нагадаємо, до цього Тіна Кароль показала архівне шкільне фото.

Також раніше LITE пропонував вибрати самий ефектний наряд українських зірок в латексі. Відзначимо, що в гардеробі Кароль дуже багато красивих латексних суконь.

Тіна Кароль: біографія (відео: РБК-Україна)

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