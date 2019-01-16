"Богиня": Тіна Кароль вразила вечірнім образом в "діамантовій" сукні

Співачка в прямому сенсі блищала на сцені Львівської опери
Тіна Кароль виступила 15 січня у Львівській опері з унікальною концертною програмою "Різдвяна історія". В рамках новорічного концерту українська виконавиці представила шанувальникам не тільки свої хіти, а також колядки. Традиційно під час виступів Кароль, яка раніше вразила фанатів глибоким декольте, досить часто тішила глядачів зміною нарядів. На своїй instagram-сторінці виконавиця опублікувала серію яскравих знімків, особливу увагу шанувальників отримало фото, на яких Тіна позує в розкішному блискучому платті.
Так, для одного з виходів Кароль вибрала сукню від українського бренду GUDU з колекції весна-літо 2018. Верх чорного вечірнього плаття з об'ємною спідницею рясно декорований штучними діамантами. Незважаючи на те, що фасон сукні можна назвати досить "скромним" (довгі рукава, високий комір), виглядає воно дуже красиво і ефектно.
Тіна Кароль у сукні від бренду GUDU (фото: instagram.com/tina_karol)
Свій образ співачка довершила пишними локонами, акуратно складеними на одну сторону. Вечірній макіяж вийшов стриманим. Безумовно, мейкап співачки не обійшовся без фірмової червоної помади.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Передплатники Тіни Кароль прийшли в захват від її яскравого вечірнього появи.
Плаття бренду GUDU сезону весна-літо 2018 (фото: бренда gudu.com.ua, fashionweek.ua)
Нагадаємо, до цього Тіна Кароль показала архівне шкільне фото.
Також раніше LITE пропонував вибрати самий ефектний наряд українських зірок в латексі. Відзначимо, що в гардеробі Кароль дуже багато красивих латексних суконь.
Тіна Кароль: біографія (відео: РБК-Україна)