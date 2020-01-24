Битва образов: Тина Кароль и Бейонсе появились в одинаковых соблазнительных платьях

Тина Кароль - однозначно одна из самых стильных звезд украинского шоу-бизнеса. Певица, одна из судей юбилейного сезона Голос страны-10 (премьера состоялась 19 января) то и дело “будоражит сознание” многотысячной армии поклонников эффектными образами. При этом за исполнительницей успел закрепиться свой узнаваемый стиль - вечерние соблазнительные образы, которые заставляют воображение работать по максимуму. Кароль подбирает как можно более пикантные наряды. Однако, не переходящие за грань пошлости. Красотка зачастую отдает предпочтение украинским дизайнерам, но время от времени появляется в платьях от ведущих мировых брендов. Примечательно, что иногда Кароль появляется в нарядах раньше своих зарубежных коллег.

Так, поклонники Кароль отметили, что американская исполнительница Бейонсе появилась на одной из светских вечеринок в таком же платье, в котором Кароль блистала ранее. Речь идет о соблазнительном платье в бельевом стиле от английского бренда David Koma. К слову, это один из фаворитов Тины. Бежевое платье эффектно облегает формы своей обладательницы. Наряд щедро усыпан пайетками, а также пикантно очерчивает зону декольте. В таком наряде Кароль появилась во время первого эфира шоу Голос траны-10.

Соблазнительная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

А вот Бейонсе засветила наряд в ноябре 2019 года. Хотя следует “отдать баллы” Кароль, ведь известно, что слепые прослушивания украинского талант-шоу снимались заранее.

Роскошная Бейонсе в платье от David Koma (фото: instagram.com/beyonce)

Также обратим внимание, что платье Бейонсе немного длиннее. Однако фасон один и тот же. Обе красотки дополнили свои образы изящными босоножками на шпильке. При этом и Кароль, и Бейонсе отказались от вычурных и броских украшений. Ничто не отвлекает внимание от пышной зоны декольте.

Волосы поп-дивы также распустили. При этом Тина сделала акцент на любимой голливудской прическе, немного собранной с одно стороны романтичной заколкой. У Тины акцент в макияже сделан на алые губы - еще одна узнаваемая “фишка” образа исполнительницы. Бейонсе же делает акцент на естественность.

Напомним, ранее Тина Кароль высказалась о романе с Даном Баланом и рассекретила свою диету.