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В бирюзовом бикини и в каплях воды: Эшли Грэм впечатлила новым горячим снимком в купальнике


31-летняя модель поделилась жарким снимком

Эшли Грэм, которая недавно вместе со своей младшей сестрой представила серию новых купальников, продолжает впечатлять подписчиков пышными формами и трогательными постами. Так, несколько часов назад девушка опубликовала фото в бирюзовом бикини, которое подчеркнуло ее выдающиеся формы и жизнерадостный настрой. Она позирует, стоя по колени в прозрачной морской воде и держась одной рукой за скалу, а вокруг нее весело разлетаются брызги воды.

Новое фото Эшли Грэм взорвало сеть (фото: instagram.com/ashleygraham)

Такой по-летнему жаркий и атмосферный снимок она подписала: "Надеюсь, вам всем понравились долгие выходные! Я чувствую себя благодарной, что я была дома в окружении друзей и семьи. И за прекрасную погоду в первые выходные лета!.." Также Эшли поделилась ссылкой на новую серию купальников, которые и рекламирует.

Девушка обожает вдохновлять своих подписчиков (фото: instagram.com/ashleygraham)

Поклонники невероятно впечатлились таким фото и принялись бурно его обсуждать. Многие, как всегда, отметили, что пример Эшли их невероятно вдохновляет:

  • Эшли, из-за тебя я не сдамся!
  • Каждый раз, когда я вижу вашу фотографию, это побуждает меня не пропускать тренировки – вы так великолепны!
  • Как получается, что на одних и тех же фотографиях ты выглядишь действительно соблазнительной, а на других более стройной?? Я не понимаю
  • Вы так безумно красивы!!! Я хочу все из этой коллекции! Особенно, когда я вижу это на тебе!
  • Абсолютно великолепна
  • Ты королева!
  • Счастливая вода!
  • Как ты так уверенно себя чувствуешь? Также ты выглядишь потрясающе, как всегда!
  • Такая сладкая малышка
  • Королева красоты
  • Боже, как же это красиво!

Эшли обожает спорт (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нужно отметить, что над своей формой Эшли регулярно трудится. пышнотелая красотка обожает фитнес-тренировки, а также занятия йогой. В своих сториз она часто делится целыми видеоуроками, где демонстрирует гибкость и выносливость. Поэтому все комплименты от поклонников абсолютно заслужены.

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