Безупречный выход: Кейт Миддлтон показала новый стильный образ в черно-белых тонах

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги совершили последние визиты в Пакистане

Тур герцогов Кембриджских подходит к концу - сегодня, 18 октября, они совершают последние встречи и возвращаются на родину. Несмотря на инцидент с непогодой и задержкой вылета в Лахоре, Кейт Мидддтон и принц Уильям вернулись в Исламабад в отличном настроении. Для полета признанная икона стиля выбрала белую тунику с орнаментом, белых брюках и классических лодочках бежевого оттенка. В руках Кейт держала объемную черную сумку.

Кейт в центре Army Canin (фото: twitter.com/royalfamily)

Первым делом по прилету герцог и герцогиня отправились на тренировочную базу для собак Army Canin. Также в планы супругов входило посещение горного Хайберского прохода на границе с Афганистаном. Там они планировали оказать поддержку солдат, которые ведут борьбу с терроризмом. Но из-за сложившейся ситуации в небе это мероприятие пришлось отменить.

В армейском кинологическом центре в Исламабаде герцог и герцогиня Кембриджские присоединились к кинологам, которые обучают собак распознавать и разыскивать спрятанные взрывчатые вещества. Кейт, которая обожает животных и собак в частности, с удовольствием пообщалась с воспитанниками организации, много смеялась и фотографировалась.

Сегодня супруги возвращаются в Великобританию (фото: twitter.com/royalfamily)

Для этого выхода она слегка поменяла наряд. Новый женственный ансамбль составили белые узкие брюки, белая туника прямого кроя, а также черное пальто необычного силуэта - приталенное и слегка расклешенное - от Beulah London. На ноги она обула изысканные туфли на плоской подошве с ремешками. Дополнили образ металлические серьги, волосы, уложенные крупными локонами, и достаточно выразительный макияж.

Принц надел темные классические брюки и светло-голубую рубашку, к которым подобрал замшевые туфли.