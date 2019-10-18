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Бездоганний вихід: Кейт Міддлтон показала новий стильний образ в чорно-білих тонах

Lite » Мода 18.10.2019 - 16:37
Бездоганний вихід: Кейт Міддлтон показала новий стильний образ в чорно-білих тонах
Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги здійснили останні візити в Пакистані

Тур герцогів Кембриджських підходить до кінця - сьогодні, 18 жовтня, вони роблять останні зустрічі і повертаються на батьківщину. Незважаючи на інцидент з негодою і затримкою вильоту в Лахорі, Кейт Мидддтон і принц Вільям повернулися в Ісламабад у відмінному настрої. Для польоту визнана ікона стилю обрала білу туніку з орнаментом, білих брюках та класичних човниках бежевого відтінку. В руках Кейт тримала об'ємну чорну сумку.

Бездоганний вихід: Кейт Міддлтон показала новий стильний образ в чорно-білих тонахБездоганний вихід: Кейт Міддлтон показала новий стильний образ в чорно-білих тонахБездоганний вихід: Кейт Міддлтон показала новий стильний образ в чорно-білих тонахКейт в центрі Army Canin (фото: twitter.com/royalfamily)

Першим ділом по прильоту герцог і герцогиня вирушили на тренувальну базу для собак Army Canin. Також в плани подружжя входило відвідування гірничого Хайберского проходу на кордоні з Афганістаном. Там вони планували надати підтримку солдат, які ведуть боротьбу з тероризмом. Але за ситуації, що склалася в небі цей захід довелося скасувати.

В армійському кінологічному центрі в Ісламабаді герцог і герцогиня Кембриджські приєдналися до кінологів, які навчають собак розпізнавати і розшукувати заховані вибухові речовини. Кейт, яка обожнює тварин і собак зокрема, із задоволенням поспілкувалася з вихованцями організації, багато сміялася і фотографувалася.

Бездоганний вихід: Кейт Міддлтон показала новий стильний образ в чорно-білих тонахСьогодні подружжя повертається до Великобританії (фото: twitter.com/royalfamily)

Для цього виходу вона злегка змінила вбрання. Новий жіночий ансамбль склали білі вузькі брюки, біла туніка прямого крою, а також чорне пальто незвичайного силуету - приталена і злегка розкльошені від Beulah London. На ноги вона взула вишукані туфлі на плоскій підошві з ремінцями. Доповнили образ металеві сережки, волосся, укладене великими локонами, і досить виразний макіяж.

Принц надів темні класичні брюки і світло-блакитну сорочку, до яких підібрав замшеві туфлі.

В комфортному вбранні і незвичайному капелюшку: Кейт Міддлтон зачарувала гірських жителів Пакистану Сліпуче красива! Кейт Міддлтон вийшла у світ в розкішній смарагдовій сукні
Новини України Кейт МіддлтонПринц Вільям
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