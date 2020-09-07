Безупречный total white: Дженнифер Лопес похвасталась стройной фигурой в стильном наряде

Дженнифер Лопес, которая привыкла всех приятно удивлять своей стройной фигурой, показала новый образ. Звезда примерила стильный total white: белые широкие брюки и свободного кроя и свитшот, которые дополнила кроссовками. Из аксессуаров она выбрала крупные солнцезащитные очки, а также серьги-кольца. Волосы Дженнифер собрала с хвост на затылке. Чтобы сделать лук еще более эффектным, 51-летня исполнительница сделала фото в роскошном белом автомобиле. Выглядит она сияющей и невероятно счастливой.

Дженнифер в новом аутфите (фото: instagram.com/jlo)

Новый аутфит певицы просто взорвал сеть. Поклонники не могут налюбоваться стройным телом Лопес, которая даже в спортивных и кэжуал-вещах выглядит соблазнительно и роскошно. «Вау, не могу налюбоваться», «Ты лучшая», «Королева», «Первая», – такими эпитетами награждают фанаты вечно молодую певицу.

Певица обожает роскошные образы (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, ранее звезда продемонстрировала фото практически без макияжа. Дженнифер предстала в простом повседневном образе, и выглядит невероятно привлекательно и молодо даже без продуманного до мелочей аутфита. Для повседневного образа звезда подчеркнула тонкой растушеванной стрелкой глаза, на кожу нанесла тонкий слой золотистого хайлайтера, а на губы – нежного оттенка блеск. Волосы Лопес уложила на прямой пробор, выпрямив их утюжком. Получилось мило и стильно!