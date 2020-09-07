Бездоганний total white: Дженніфер Лопес похвалилася стрункою фігурою в стильному вбранні

Дженніфер Лопес, яка звикла всіх приємно дивувати своєю стрункою фігурою, показала новий образ. Зірка приміряла стильний total white: білі широкі штани вільного крою та світшот, які доповнила кросівками. З аксесуарів вона вибрала великі сонцезахисні окуляри, а також сережки-кільця. Волосся Дженніфер зібрала з хвіст на потилиці. Щоб зробити лук ще більш ефектним, 51-річна виконавиця зробила фото в розкішному білому автомобілі. Виглядає вона сяючою і неймовірно щасливою.

Дженніфер в новому аутфіті (фото: instagram.com/jlo)

Новий аутфіт співачки просто підірвав мережу. Шанувальники не можуть намилуватися струнким тілом Лопес, яка навіть у спортивних і кежуал-речах виглядає спокусливо і розкішно. «Вау, не можу намилуватися», «Ти найкраща», «Королева», «Перша», – такими епітетами нагороджують фанати вічно молоду співачку.

Співачка обожнює розкішні образи (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, раніше зірка продемонструвала фото практично без макіяжу. Дженніфер постала в простому повсякденному образі, і виглядає неймовірно привабливо і молодо навіть без продуманого до дрібниць аутфіта. Для повсякденного образу зірка підкреслила тонкою розтушуваною стрілкою очі, на шкіру нанесла тонкий шар золотистого хайайтера, а на губи – ніжного відтінку блиск. Волосся Лопес уклала на прямий проділ, випрямивши його. Вийшло мило і стильно!