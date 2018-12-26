Бездоганність vs Кітч: вибираємо найбільш екстремальний образ Ані Лорак

Ані Лорак (колаж: LITE)

Деякі образи Ані Лорак ділять її шанувальників на два табори

Ані Лорак, яка на даний момент знаходиться в процесі розлучення з Муратом Налчаджіоглу, все ж знаходить час балувати шанувальників яскравими сценічними і повсякденними образами. При цьому співачка раз у раз потрапляє в епіцентри скандалів з приводу вибору нарядів.

Варто відзначити, що в свої 40 років українська виконавиця виглядає чудово, тому не дивно, що вона намагається підкреслювати спортивну фігуру. Однак стиль Ані Лорак досить часто, на думку шанувальників, перебуває "на межі" стильної елегантності і зухвалості. Лорак критикують за "надмірну" оголенность або недоречність нарядів. І все ж у даному питанні, як кажуть, у всіх смаки різні.

LITE підібрав топ-6 найбільш резонансних образів Ані Лорак, що викликали хвилю обговорення в мережі. Пропонуємо вибрати найбільш "екстремальний" наряд Лорак, від якого, на вашу думку, співачці було б краще відмовитися.

Вибираємо найбільш "екстремальне" вбрання Ані Лорак (опитування: LITE)

Сукня з очима — відсилання до костюма легендарного Фреді Меркюрі. Співачка взяла участь у спецпроекті "Богемська рапсодія". І все ж шанувальники Лорак розійшлися не на жарт, зазначивши, що наряд вже занадто "ніякий" і сукня сидить на Лорак "погано" (фото: instagram.com/anilorak)

В такому молодіжному образі Лорак з'явилася на презентації капсульної колекції Moschino і H&M. Здавалося б, стильний бомбер, міні-спідниця оригінального крою, ультрамодний кроп-топ... Але у відповідь посипалося: "Стиль тінейджерів", "Не ваше", "Не варіант" (фото: instagram.com/anilorak)

Все відмінно, але думки знову розійшлися. Хтось похвалив Лорак за "ангельську" сукню, а ось деякі звернули увагу на "дивну" зону декольте. Випираючі чашечки в сукні трохи псують образ у цілому (фото: instagram.com/anilorak)

Між репетиціями на фестивалі "Жара" (26-29 липня в Баку) Лорак з'являлася у футболці кольору хакі, міні-шортах і масивних босоніжках. Фігура — вогонь! Чому б і не підкреслити?! Але, як зазвичай, деякі фанати розкритикували вибір Лорак за надмірну відвертість і погану сполучуваність елементів образу (фото: instagram.com/anilorak)

Латекс, глибина декольте, надмірний виріз — для когось "вау" і "супер", а комусь "дуже голо" і "має бути соромно" (фото: instagram.com/anilorak)

А в такому яскравому вбранні Лорак отримувала нагороду "Шоу року" за мегаконцерт "Діва". Оригінальний наряд не обійшовся без критики за "дивину", "недоречність" і "несмак" (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)