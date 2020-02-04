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Безупречна: Шарлиз Терон показала, как визуально сделать фигуру более стройной

Lite » Мода 04.02.2020 - 18:32
Безупречна: Шарлиз Терон показала, как визуально сделать фигуру более стройной
Шарлиз Терон (фото: instagram.com/britishvogue)

Звезда демонстрирует стильный total black

Шарлиз Терон стала одной из самых ярких звезд на красной дорожке BAFTA-2020. На церемонию голливудская красавица пришла в роскошном фиолетовом платье Dior с пышной юбкой, тонким черным ремешком та талии и глубоким декольте. Образ 44-летней звезды получился настолько удачным, что по праву заслужил массу положительных отзывов от многочисленных модных порталов. Но на этом Шарлиз не успокоилась, решив закрепить статус иконы стиля еще одним необычным луком.

Безупречна: Шарлиз Терон показала, как визуально сделать фигуру более стройной

Шарлиз на BAFTA-2020 (фото: instagram.com/dior)

На атфепати мероприятия Шарлиз отправилась в стильном total black образе от Alexander McQueen. Зауженные брюки и объемный пиджак отлично сочетались с женственным кружевным топом, который к тому же добавил нужную пикантную нотку. Такой ансамбль подчеркнул идеальную фигуру знаменитой актрисы и сделал ее силуэт зрительно еще более стройным. Дополнили образ туфли-лодочки на шпильке, а также черный клатч с золотистой фурнитурой и золотое колье. Волосы ей уложили волнами на одну сторону, а с помощью легкого макияжа подчеркнули природную красоту актрисы.

Безупречна: Шарлиз Терон показала, как визуально сделать фигуру более стройной

Шарлиз в стильном образе (фото: instagram.com/alexandermcqueen)

Терон с удовольствием позировала фотографам и давала рассмотреть каждую деталь лука. После чего отправилась веселиться в компании коллег и друзей: Марго Робби, Ирины Шейк и главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула.

Безупречна: Шарлиз Терон показала, как визуально сделать фигуру более стройной

Безупречна: Шарлиз Терон показала, как визуально сделать фигуру более стройнойБезупречна: Шарлиз Терон показала, как визуально сделать фигуру более стройной

Гости вечеринки (фото: instagram.com/britishvogue)

К слову, еще одна гостья мероприятия – Виктория Бекхэм – также пришла на вечеринку в брючном костюме. Дизайнер и бизнесвумен показала очередное творение из своей новой коллекции. Белоснежный наряд, разбавленный черными деталями, впрочем, не имел такого успеха, как образ Шарлиз. Дело в том, что фолловеры не оценили посадку брюк Виктории, отметив, что «тянущиеся по полу штанины» смотрятся совершенно не элегантно. К тому же они предположили, что Виктория явно прогадала с размером – на ее хрупкой фигуре они просто «висели».

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