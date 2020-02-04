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Бездоганна: Шарліз Терон показала, як візуально зробити фігуру більш стрункою

Lite » Мода 04.02.2020 - 18:32
Бездоганна: Шарліз Терон показала, як візуально зробити фігуру більш стрункою
Шарліз Терон (фото: instagram.com/britishvogue)

Зірка демонструє стильний total black

Шарліз Терон стала однією з найяскравіших зірок на червоній доріжці премії BAFTA-2020. На церемонію голлівудська красуня прийшла в розкішній фіолетовій сукні Dior з пишною спідницею, тонким чорним ремінцем та талії і глибоким декольте. Образ 44-річної зірки вийшов настільки вдалим, що по праву заслужив масу позитивних відгуків від численных модних порталів. Але на цьому Шарліз не заспокоїлася, вирішивши закріпити статус ікони стилю ще одним незвичайним луком.

Бездоганна: Шарліз Терон показала, як візуально зробити фігуру більш стрункою

Шарліз на BAFTA-2020 (фото: instagram.com/dior)

На атфепаті заходу Шарліз вирушила в стильному total black образі від Alexander McQueen. Завужені брюки і об'ємний піджак відмінно поєднувалися з жіночним мереживним топом, який до того ж додав потрібну пікантну нотку. Такий ансамбль підкреслив ідеальну фігуру знаменитої актриси і зробив її силует візуально ще більш струнким. Доповнили образ туфлі-човники на шпильці, а також чорний клатч із золотистою фурнітурою і золоте кольє. Волосся їй поклали хвилями на одну сторону, а з допомогою легкого макіяжу підкреслили природну красу актриси.

Бездоганна: Шарліз Терон показала, як візуально зробити фігуру більш стрункою

Шарліз в стильному образі (фото: instagram.com/alexandermcqueen)

Терон із задоволенням позувала фотографам і давала розглянути кожну деталь лука. Після чого вирушила веселитися в компанії колег та друзів: Марго Роббі, Ірини Шейк та головного редактора британського Vogue Едварда Эннінфула.

Бездоганна: Шарліз Терон показала, як візуально зробити фігуру більш стрункою

Бездоганна: Шарліз Терон показала, як візуально зробити фігуру більш стрункоюБездоганна: Шарліз Терон показала, як візуально зробити фігуру більш стрункою

Гості вечірки (фото: instagram.com/britishvogue)

До речі, ще одна гостя заходу – Вікторія Бекхем – також прийшла на вечірку в брючному костюмі. Дизайнер і бізнесвумен показала чергове творіння зі своєї нової колекції. Білосніжне вбрання, розбавлене чорними деталями, втім, не мало такого успіху, як образ Шарліз. Справа в тому, що фолловери не оцінили посадку брюк Вікторії, зазначивши, що «штанини, які тягнуться по підлозі» виглядають зовсім не елегантно. До того ж вони припустили, що Вікторія явно прогадала з розміром – на її тендітній постаті вони просто «висіли».

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