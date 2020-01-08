Безупречна с головы до ног: Ева Лонгория учит носить самый модный принт сезона

Ева Лонгория обожает свою работу, а потому не может долго сидеть без дела. Не так давно знаменитая актриса побывала в отпуске – вместе с сыном Санти она наслаждалась солнцем, морем и фруктовыми коктейлями. Но уже спустя несколько дней с удовольствием вернулась к трудовым будням, сообщив об этом своим поклонникам в сети.

Ева опубликовала фото, где позирует в изысканном платье из коллекции своей подруги – британской иконы стиля Виктории Бекхэм. Длинное, без рукавов, с летящей юбкой, пикантным разрезом на груди и лентами, оно подчеркнуло все достоинства фигуры знаменитой красавицы. А благодаря принту под кожу питона, который в этом сезоне бьет рекорды популярности, сделало образ нескучным и даже несколько дерзким.

Ева вернулась к работе (фото: instagram.com/evalongoria)

В завершение лука Ева добавила несколько деталей: черные лодочки на каблуке и серьги. Волосы ей вытянули утюжком и убрали на косой пробор. А макияж выполнили вполне ее стиле: с длинными накладными ресницами и безупречным тоном.

По всей видимости, съемка проводится для сайта Victoria Beckham. Хозяйка знаменитого бренда также поспешила отреагировать на фото своей подруги. «Красивое платье! Поцелуи!», – написала она под снимком. Остальные поклонники присоединись в Виктории, добавив свои комментарии и отметив стройное тело звезды.

Ева обожает змеиный принт (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, недавно она выходила в свет в похожем платье, но другого фасона. Дополнила она его яркими аксессуарами: клатчем и туфлями оттенка фуксия.

Ева в платье с тропическим принтом (фото: instagram.com/evalongoria)

Также недавно она продемонстрировала любовь к еще одному принту – тропическому. Лонгория показала фото из отпуска, где позирует в белом платье с крупными зелеными листьями. «Первый понедельник в году, а я по-прежнему чувствую себя в отпуске… Маленькое цветочное платье никогда не повредит», – написала звезда под ярким фото.