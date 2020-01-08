Бездоганна з голови до ніг: Єва Лонгорія вчить носити наймодніший принт сезону

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса повернулася до роботи

Єва Лонгорія обожнює свою роботу, а тому не може довго сидіти без діла. Не так давно знаменита актриса побувала у відпустці – разом з сином Санті вона насолоджувалася сонцем, морем та фруктовими коктейлями. Але вже через кілька днів з задоволенням повернулася до трудових буднів, повідомивши про це своїм шанувальникам в мережі.

Єва опублікувала фото, де позує у вишуканій сукні з колекції своєї подруги – британської ікони стилю Вікторії Бекхем. Довга, без рукавів, зі шлейфом, пікантним розрізом на грудях і стрічками, вона підкреслила всі достоїнства фігури знаменитої красуні. А завдяки принту під шкіру пітона, який в цьому сезоні б'є рекорди популярності, зробила образ ненудним і навіть трохи зухвалим.

Єва повернулася до роботи (фото: instagram.com/evalongoria)

На завершення лука Єва додала кілька деталей: чорні човники на підборах і сережки. Волосся їй вирівняли і прибрали на косий проділ. А макіяж виконали цілком її стилі: з довгими накладними віями і бездоганним тоном.

По всьому, зйомка проводиться для сайту Victoria Beckham.Власниця знаменитого бренду також поквапилася відреагувати на фото своєї подруги. «Гарне плаття! Поцілунки!», – написала вона під знімком. Інші шанувальники приєднайся у Вікторії, додавши свої коментарі та зазначивши струнке тіло зірки.

Єва обожнює зміїний принт (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, нещодавно вона виходила в світ у схожому сукню, але іншого фасону. Доповнила вона його яскравими аксесуарами: клатчем і туфлями відтінку фуксія.

Єва в сукні з тропічним принтом (фото: instagram.com/evalongoria)

Також нещодавно вона продемонструвала любов до ще одного принту – тропічного. Лонгорія показала фото з відпустки, де позує в білій сукні з великими зеленими листами. «Перший понеділок в році, а я як і раніше відчуваю себе у відпустці... Маленьке квіткове плаття ніколи не зашкодить», – написала зірка під яскравим фото.