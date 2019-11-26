Безупречна: Ева Лонгория показала стройную фигуру в стильном total black образе

Ева Лонгория, которая недавно призналась, что ее любимый цвет – красный, похоже, немного лукавила. Черный она явно любит не меньше. По крайней мере, нарядов в этом вечно модном оттенке на ее странице в Instagram хоть отбавляй! В подтверждение этому 44-летняя звезда показала еще один безупречный total black образ.

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Ева опубликовала фото с прогулки, где примерила самые модные брюки в этом сезоне – широкие, с высокой посадкой и стрелками, а также черный свитшот с говорящей за себя подписью Woman on top. Дополнили их черная сумочка на длинном ремешке, а также крупные солнцезащитные очки. К такому образу она решила подобрать обувь контрастного оттенка – белые кроссовки практически незаметны, тем не менее, придавали луку расслабленную нотку.

Волосы Евы были завиты упругими локонами, а макияж выполнен в натуральных оттенках. «Шагаю в неделю, как…», – кокетничает звезда со своими подписчиками. Они тут же отозвались комплиментами, называя Еву «горячей мамочкой» и «невероятно стильной».

Еве к лицу черный (фото: instagram.com/evalongoria)

Еще один наряд в черном оттенке она выбрала для 30-й церемонии Anniversary Talk Of The Town Gala. На ивент звезда пришла в корсетного типа мини-платье с длинным шлейфом известной бразильской марки Vitor Zerbinato. Наряд подчеркнул миниатюрную фигуру Евы и ее загорелую кожу. На свои стройные ноги, которые всегда получают массу комплиментов от ее поклонников, Лонгория обула босоножки на высоком каблуке от YSL.

В сториз Лонгория, которая любит вдохновлять поклонников на занятия спортом, показала очередную тренировку. «Мотивация в понедельник», – добавила подпись звезда. Пара роликов демонстрируют приседания со штангой и другие упражнения для безупречной фигуры. Что ж, судя по форме молодой мамы, оно того стоит!