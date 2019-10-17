Як завжди бездоганна: Олена Зеленська підкорила Ригу елегантним вбранням

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді вирушила в столицю Латвії

Олена Зеленська продовжує підкорювати мережу нарядами. Цього разу разом з чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським, вона вирушила до Риги. Для зустрічі з президентом Латвії вона обрала елегантний наряд. Ансамбль склали довгий приталений піджак, а також трохи розкльошена спідниця міді сіро-блакитного відтінку. Доповнили їх класичні човники на невисокому каблуці в тон одягу і мінімалістичні прикраси.

Щоб зробити лаконічний образ ненудним, перша леді України підібрала контрастну деталь – взяла в руки маленький чорний клатч із золотистою фурнітурою. Волосся Олени були витягнуте і укладене на косий проділ, а макіяж зроблений з легкими smoky, які вже стали родзинкою її образу.

Олена в Ризі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Пізніше вона вирушила в українську середню школу, де зустрілася з представниками української громади Латвії. А ще встигла відвідати національний музей, про що розповіла в свторіз свого мікроблогу.

«Три мами і шість діточок – схоже на веселу компанію)) А насправді це – початок важливої та корисної ініціативи по створенню дружнього і комфортного середовища для батьків з дітьми @babyroom_lv.

Олена в новому образі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Як жінка і мама, я хочу, щоб Україна стала країною рівних можливостей, і вірю, що як перша леді можу зробити для цього реальні кроки. @pilsetacilvekiem, @babyroom_lv і Apeirons, ваші проекти дійсно роблять життя людей краще, а розповідь про ваш досвід захисту інтересів людей з особливими потребами, піклування про зручність громадських закладів для батьків та їх дітей і благоустрій міст для підвищення їх безпеки і комфорту була для мене дуже корисною», – написала Олена на своїй сторінці в Instagram.

Для наступних візитів Олена злегка змінила образ: спідницю вона змінила на класичні чорні штани зі стрілками, а також чорні туфлі на низькому ходу.