Бездоганна: Дженніфер Лопес демонструє вишуканий смак і досконалу форму

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/styledbyhrush)

50-річна зірка презентувала фільм "Стриптизерки"

Дженніфер Лопес останнім часом на слуху. 50-річна красуня ось вже який місяць радує шанувальників запальними знімками зі свого турне на честь дня народження, "гарячими" фото з відпочинку, а також романтичними кадрами зі своїм коханим Алексом Родрігесом. Ще один привід бути соціально активною – вихід нового фільму з її участю.

Дженніфер на прем'єрі (фото: instagram.com/jlo, instagram.com/styledbyhrush)

У суботу, 7 вересня, в Торонто відбулася довгоочікувана прем'єра стрічки "Стриптизерки", де Дженніфер зіграла одну з головних ролей. На презентацію Лопес підібрала незвичайний яскравий наряд. Вона прийшла в жовтій сукні зі шлейфом, що по суті складається зі стрічок і тюля. Завдяки значному декольте наряд оголив її пишні груди, а розріз посередині максимально відкрив ноги. Доповнили лук сріблясті босоніжки, вишукані прикраси, а також клатч у вигляді пачки доларових банкнот. Ще одна родзинка образу – зачіска. В цей раз Джей Ло стала блондинкою з подовженим каре. Останній штрих – макіяж в коричневих тонах з щедрим сяйвом золотистого хайлайтеру по всьому обличчю.

Новий образ Джей Ло (фото: instagram.com/jlo)

Кілька годин тому вона представила ще один незвичайний образ, створений для зйомки відомого журналу Vanity Fair. Вічно молода співачка позує в білому вбранні – укорочених брюках і блузі з пишним воланом, що оголив плечі. Туфлі на високих підборах, розкішна укладка і бездоганний макіяж – інші складові нового лука зірки. Вона сидить на високому стільці, загадково дивлячись у камеру. "Дженніфер. Лопес. Ось і все, інша підпис не потрібен", – написали під кадром на сторінці глянцю в Instagram, запрошуючи всіх прочитати огляд фільму на сайті журналу.

Співачка в розкішній формі (фото: instagram.com/styledbyhrush)

У статті роль називають однією з найкращих у Дженніфер, а сам фільм – сліпучою пародією на все американське суспільство, де "Америка – стриптиз-клуб; одні люди кидають гроші, а решта – танцюристи".