Чистое золото: Дженнифер Лопес блистала на красной дорожке в откровенном платье без белья

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Актриса произвела фурор на кинофестивале в Торонто

В свои 50 лет певица и актриса Дженнифер Лопес восхищает сияющим внешним видом и роскошной физической формой. Недавно звезда взбудоражила сеть пикантным снимком в купальнике, похваставшись стройными ногами и подтянутым сексуальным телом. Фигура также позволяет ей выбирать весьма откровенные наряды для появления на публике.

Так, ДжейЛо произвела настоящий фурор на красной дорожке кинофестиваля в Торонто (Канада), где состоялась мировая премьера ее новой картины "Стриптизерши". Несколько фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Для эффектного выхода в свет актриса выбрала роскошное желто-золотое платье с очень глубоким декольте. При этом Лопес не стала надевать бюстгальтер, что добавило "перчинки" ее образу.

Кроме того, разрез спереди позволял полюбоваться на стройные и загорелые ножки знаменитости. Дженнифер дополнила наряд от дубайского бренда Maison Yeae изящными босоножками на шпильке.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Отметим, что образ был подобран весьма символично под тематику фильма - так, платье изображало слиток золота, а сумочка-клатч у актрисы была в виде пачки денег. По сценарию картины, красотки-стриптизерши грабят богатых клиентов.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Конечно же, такое событие не мог пропустить жених Дженнифер Алекс Родригес, который нежно обнимал любимую прямо на красной дорожке.

Еще одним сюрпризом стала новая прическа артистки — Лопес предстала перед публикой блондинкой с удлиненной ассиметричной стрижкой боб.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo.jlovers)

Напомним, для промо-кампании фильма "Стриптизерши" Лопес регулярно постит зажигательные ролики и откровенные кадры в соблазнительном наряде. А на днях – еще одно максимально соблазнительное фото, которое просто взорвало сеть. Звезда сидит на столе, засыпанном деньгами, и прижимает их к груди. "Замужем за деньгами", – написала она.

Также Дженнифер Лопес показала трогательное видео с возлюбленным Алексом Родригесом.