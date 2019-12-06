ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вагітна богиня: Ешлі Грем в розкішній золотистій сукні блищить на обкладинці американського Vogue

Lite » Мода 06.12.2019 - 21:36
Вагітна богиня: Ешлі Грем в розкішній золотистій сукні блищить на обкладинці американського Vogue
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель прикрасила обкладинку січневого номера

Ешлі Грем стала однією з чотирьох героїнь нового номера американського випуску Vogue. Всі вони різні особистості, але об'єднує їх одне – материнство. На обкладинці Ешлі постала в золотистій плиссированій сукні Oscar de la Renta, яка підкреслила животик пишнотілу красуні. Нагадаємо, сина вони з чоловіком чекають вже в січні майбутнього року.

Вагітна богиня: Ешлі Грем в розкішній золотистій сукні блищить на обкладинці американського Vogue

Нова обкладинка Ешлі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі вже встигла поділитися радісною новиною про нову роботу зі своїми фоловерами в Instagram, опублікувавши кілька кадрів зі зйомки і написавши емоційний пост: "ОБКЛАДИНКА VOGUE!!! – Святкування інклюзивності, материнства, вагітності і любові – це так сюрреалістично. Я мріяла про цей момент всю свою кар'єру з тих пір, як 18 років тому почала працювати моделлю по каталогу в Небрасці. Спасибі @voguemagazine і #AnnaWintour за бесіду про вагітність і материнство, яка може бути як неймовірно захоплюючою, так і ізолюючою. Співтовариство та підтримка, яку я знайшла на цьому шляху, були неймовірними, і я рада поділитися цим пам'ятним моментом з моїм сином і чоловіком на сторінках Vogue. @annieleibovitz, ти змусила мене відчути себе справжньою вагітної богинею".

Вагітна богиня: Ешлі Грем в розкішній золотистій сукні блищить на обкладинці американського VogueЕшлі і Джастін (фото: instagram.com/ashleygraham)

У відвертому інтерв'ю вона розповіла про материнство, роботі під час вагітності і лайфхаках, що допомагають їй триматися в тонусі, а також про емоційні зриви і безмежну любов до чоловіка, Джастіна Ервіна. Він, до речі, також взяв участь у фотосесії. На одному фото вони позиурют на тлі моря. Ешлі одягнена тільки в білу сорочку, а її чоловік – у чорні штани.

Вагітна богиня: Ешлі Грем в розкішній золотистій сукні блищить на обкладинці американського VogueЕшлі обожнює свого чоловіка (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Коли я дивлюся на цю картинку, я стаю таким емоційною, тому що в цей момент я відчуваю себе сильною. Це красномовно передає наші відносини – мій чоловік підтримує мене ЗАВЖДИ з першого дня. Я переповнена такою радістю і такою вдячністю, що ми робимо це разом. Спасибі, спасибі, спасибі", – написала Ешлі.

Не втратила кваліфікацію: дружина Дмитра Комарова підкорила стрункими ніжками в оксамитовій міні-сукні Дівчина-мрія: Роузі Хантінгтон-Уайтлі блищить в ефектному вбранні в Лондоні
Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся