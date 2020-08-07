В белом мини и на каблуках: 51-летняя Дженнифер Лопес восхитила стройной фигурой

Дженнифер Лопес славится своими эффектными выходами в свет. Она обожает наряды во всех стилях: от классики до кэжуал. И, стоит отметить, в «подростковых» аутфитах, в брючных костюмах «с мужского плеча» или максимально женственных нарядах она выглядит максимально гармонично и стильно. Именно такой лук она представила на днях.

Дженнифер на прогулке с мужем (фото: Instagram/legendaryjlopez)

Певица в компании мужа отправилась в ресторан Cipriani в Нью-Йорке. Для прогулки она подобрала романтичный летний ансамбль. Белое мини-платье свободного кроя с яркой цветочной вышивкой она дополнила бежевыми босоножкам на высоких каблуках и желтой сумочкой через плечо. В качестве аксессуаров артистка также использовала крупные солнцезащитные очки, массивные часы и золотой браслет. Не проигнорировала она и защитную маску. Волосы звезды были собраны в тугой пучок на затылке, а макияж выполнен нейтральный. В таком образе 51-летняя знаменитость смотрелась стильно и невероятно молодо. Платье отлично подчеркнуло безупречную фигуру Дженнифер, над которой она неустанно трудится в спортзале. К слову, часто – на пару с мужем.

Дженнифер обожает эффектные наряды (фото: Instagram/legendaryjlopez)

Алекс Родригес выбрал для похода в ресторан голубую рубашку, а также светлые брюки, дополнив образ темно-коричневыми туфлями, очками-авиаторами и часами. Маску он подобрал такую же, как у Лопес.

Пару засняли во время прогулки по дороге. Дженнифер и Алекс крепко держатся за руки, при этом Родригес старается идти впереди, ведя возлюбленную за собой и как бы защищая ее от уличного движения. Что ж, даже в общественных местах, не зная о папарацци пара продолжает демонстрировать неподдельные чувства друг другу.