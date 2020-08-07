У білому міні і на підборах: 51-річна Дженніфер Лопес вразила стрункою фігурою

Дженніфер Лопес славиться своїми ефектними виходами у світ. Вона обожнює вбрання у всіх стилях: від класики до кежуал. І, варто відзначити, в «підліткових» аутфітах, в брючних костюмах «з чоловічого плеча» або максимально жіночних сукнях вона виглядає максимально гармонійно і стильно. Саме такий лук вона представила днями.

Дженніфер на прогулянці з чоловіком (фото: Instagram / legendaryjlopez)

Співачка в компанії чоловіка вирушила в ресторан Cipriani в Нью-Йорку. Для прогулянки вона підібрала романтичний літній ансамбль. Білу міні-сукню вільного крою з яскравою квітковою вишивкою вона доповнила бежевими босоніжками на високих підборах і жовтою сумочкою через плече. В якоті аксесуарів артистка підібрала великі сонцезахисні окуляри, масивний годинник і золотий браслет. Не проігнорувала вона і захисну маску. Волосся зірки були зібране в тугий пучок на потилиці, а макіяж виконаний нейтральний. У такому образі 51-річна знаменитість виглядала стильно і неймовірно молодо. Сукня відмінно підкреслила бездоганну фігуру Дженніфер, над якою вона невтомно працює в спортзалі. До слова, часто - на пару з чоловіком.

Дженніфер обожнює ефектні сукні (фото: Instagram / legendaryjlopez)

Алекс Родрігес вибрав для походу в ресторан блакитну сорочку, а також світлі брюки, доповнивши образ темно-коричневими туфлями, окулярами-авіаторами і годинником. Маску він підібрав таку ж, як у Лопес.

Пару зняли під час прогулянки по дорозі. Дженніфер і Алекс міцно тримаються за руки, при цьому Родрігес намагається йти попереду, ведучи кохану за собою і немов би захищаючи її від вуличного руху. Що ж, навіть в громадських місцях, не знаючи про папараці, пара продовжує демонструвати непідробні почуття один до одного.