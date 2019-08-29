Барбара Палвин, Кэндис Свейнпол, Изабели Фонтана и другие: топ лучших образов с открытия Венецианского фестиваля

Кэндис Свейнпол (фото: instagram.com/etro)

Изучаем лучшие наряды знаменитостей

Венецианский кинофестиваль – старейший в мире и один из самых престижных наравне с Каннским и Берлинским. В этом году он проходит в Италии уже 76-й раз. На церемонию открытия на остров Лидо со всего мира слетелись знаменитости. Главными звездами красной ковровой дорожки в первый день стали Жюльет Бинош и Катрин Денев. Обе актрисы сыграли в картине «Правда» Хирокадзу Корээды, которая открывала программу фестиваля. Всего здесь будет представлен 21 фильм, а победителей жюри объявит 7 сентября.

Эльза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)

Другие фильмы, которые также будут представлены в этом году: «Прачечная» от режиссера Стивена Содерберга, главную роль в котором сыграла Мэрил Стрип; «К звездам», ленту продюсировал Брэд Питт, «Джокер», где сыграл Хоакин Феникс, а также «Король» с любимцем публики – Тимоти Шаламе.

Кэндис Свейнпол (фото: instagram.com/etro)

Но разумеется, событие такого масштаба – повод не только изучить новые творения режиссеров, но и вовсю покрасоваться перед камерами, заодно демонстрируя наряды от лучших дизайнеров. В этом году на открытии успели отметиться множество звезд из мира моды и кино. Здесь блистали супермодели Кэндис Свейнпол, Эльза Хоск, Изабели Фонтана, Барбара Палвин, актриса Алессандра Мастронарди, британская певица Мелани Браун, актриса Изабелла Феррари и многие другие.

Изысканные вечерние платья, продуманные до мелочей образы, прически и макияж от лучших визажистов и парикмахеров – луки с красной дорожки безусловно стоят того, чтобы изучить их от и до. В ближайшую неделю нас ждет множество безупречных луков. А сейчас предлагаем остановиться на нарядах первого дня. Итак, кто же из знаменитостей в этом году сумел затмить остальных звездных конкуренток?

Изабелла Феррари (фото: instagram.com/etro)

Изабели Фонтана (фото: instagram.com/isabelifontana)

Мэл Би (фото: instagram.com/officialmelb)