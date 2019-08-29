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Барбара Палвін, Кендіс Свейнпол, Ізабелі Фонтана та інші: кращі образи з відкриття Венеціанського фестивалю

Lite » Мода 29.08.2019 - 11:56
Барбара Палвін, Кендіс Свейнпол, Ізабелі Фонтана та інші: кращі образи з відкриття Венеціанського фестивалю
Кендіс Свейнпол (фото: instagram.com/etro)

Вивчаємо найкращі вбрання знаменитостей

Венеціанський кінофестиваль – найстаріший у світі і один з найпрестижніших нарівні з Канським та Берлінським. У цьому році він проходить в Італії вже 76-й раз. На церемонію відкриття на острів Лідо зі всього світу злетілися знаменитості. Головними зірками червоної килимової доріжки в перший день стали Жюльєт Бінош і Катрін Деньов. Обидві актриси зіграли в картині «Правда» Хірокадзу Корээды, яка відкривала програму фестивалю. Всього тут буде представлено 21 фільм, а переможців журі оголосить 7 вересня.

Барбара Палвін, Кендіс Свейнпол, Ізабелі Фонтана та інші: кращі образи з відкриття Венеціанського фестивалюБарбара Палвін, Кендіс Свейнпол, Ізабелі Фонтана та інші: кращі образи з відкриття Венеціанського фестивалюЕльза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)

Інші фільми, які також будуть представлені в цьому році: «Пральня» від режисера Стівена Содерберга, головну роль в якому зіграла Меріл Стріп; «До зірок», продюсував стрічку Бред Пітт, «Джокер», де зіграв Хоакін Фенікс, а також «Король» з улюбленцем публіки – Тімоті Шаламе.

Барбара Палвін, Кендіс Свейнпол, Ізабелі Фонтана та інші: кращі образи з відкриття Венеціанського фестивалюКендіс Свейнпол (фото: instagram.com/etro)

Але, звісно, подія такого масштабу – привід не тільки вивчити нові творіння режисерів, але і покрасуватися перед камерами, демонструючи вбрання від кращих дизайнерів. У цьому році на відкритті встигли відзначитися безліч зірок з світу моди і кіно. Тут сяяли супермодель Кендіс Свейнпол, Ельза Хоск, Ізабелі Фонтана, Барбара Палвін, актриса Алессандра Мастронарди, британська співачка Мелані Браун, актриса Ізабелла Феррарі і багато інші.

Вишукані вечірні сукні, продумані до дрібниць образи, зачіски і макіяж від кращих візажистів і перукарів – луки з червоної доріжки, безумовно, варті того, щоб вивчити їх від і до. У найближчий тиждень нас чекає безліч бездоганних луків. А зараз пропонуємо зупинитися на нарядах першого дня. Отже, хто із знаменитостей в цьому році зумів затьмарити інших зоряних конкуренток?

Барбара Палвін, Кендіс Свейнпол, Ізабелі Фонтана та інші: кращі образи з відкриття Венеціанського фестивалюІзабелла Феррарі (фото: instagram.com/etro)

Барбара Палвін, Кендіс Свейнпол, Ізабелі Фонтана та інші: кращі образи з відкриття Венеціанського фестивалюБарбара Палвін, Кендіс Свейнпол, Ізабелі Фонтана та інші: кращі образи з відкриття Венеціанського фестивалюІзабелі Фонтана (фото: instagram.com/isabelifontana)

Барбара Палвін, Кендіс Свейнпол, Ізабелі Фонтана та інші: кращі образи з відкриття Венеціанського фестивалюМел Бі (фото: instagram.com/officialmelb)

Барбара Палвін, Кендіс Свейнпол, Ізабелі Фонтана та інші: кращі образи з відкриття Венеціанського фестивалюБарбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

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