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Арабська казка: Наталія Водянова блищить на конкурсі Fashion Trust Arabia в Катарі

Lite » Мода 28.03.2019 - 15:06
Арабська казка: Наталія Водянова блищить на конкурсі Fashion Trust Arabia в Катарі
Наталія Водянова
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель увійшла до складу журі дизайнерського конкурсу

Наталя Водянова стала одним з членів журі модного конкурсу. Fashion Trust Arabia – це престижний конкурс, створений у 2018-му році з метою підтримати арабських дизайнерів. Очолила проект Моза бінт Насер аль-Міснед – дружина еміра Катару, світський і політичний діяч та ікона стилю, її старша дочка Аль-Маясса бінт Хамад бін Халіфа Аль Тані, а також Таня Фарес, яка є засновником Fashion Trust у Великобританії. Мета – відзначити та фінансово заохотити найбільш талановитих місцевих дизайнерів. Цієї весни в Катарі проводиться перша премія Fashion Trust Arabia.

До складу журі конкурсу увійшли відомі модні діячі, серед яких супермодель Наталія Водянова, дизайнери Вікторія Бекхем і Олів'є Рустен, а також екс-перша леді Франції Карла Бруні.

Стильна Наталія Водянова

Стильна Наталія Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя Водянова, яка вчора блищала на відкритті Національного музею Катару, сьогодні вже повністю занурилася в суддівські справи. Так, вона переглянула масу дизайнерів і зазначила найцікавіші для себе в сторіз. Приміром, прикраси від Donna Hourani Fine Jewelry, сукні та костюми від Karim Adduchi, Reemami, Salim Azzam ... До речі, особливо їй сподобалася яскраво-жовта маленька сумочка від Sabry Marouf, а також туфлі від Zyne. Також вона показала процес суддівства.

Арабська казка: Наталія Водянова блищить на конкурсі Fashion Trust Arabia в Катарі

Наталя Водянова в Катарі

Для чергового світського виходу супермодель вибрала довгу сукню теракотового відтінку з плісированою спідницею і рукавами, прикрашеними незвичайною вишивкою. Доповнили лук маленька сумочка зеленого кольору, яскраві босоніжки на підборах в тон сукні, а також великі сонцезахисні окуляри, сережки і її улюблений браслет Chopard.

Як тільки Водянова опублікувала фото на своїй офіційній сторінці в Instagram, тут же отримала масу позитивних відгуків від шанувальників: "Казково! Наталя, ви мій ідеал з юності", "Красива душа", "Незвичайна красуня", "Дуже красива", "Сумочка – чудова", "Наталія, ви така молодець завжди залишаєтеся сама собою"...

Арабська казка: Наталія Водянова блищить на конкурсі Fashion Trust Arabia в Катарі

До речі, Наталя продовжує викладати всі нові фото і відео. І після конкурсу невгамовна модель і філантроп відразу ж поїхала в центр для людей з особливими потребами. Так що, судячи з усього, арабські пригоди Водянової тривають. А значить, скоро нас чекають інші образи знаменитої красуні.

Нагадаємо, раніше без макіяжу і з котом Наталя Водянова порадувала шанувальників затишним фото.

Також Водянова надихнула стильним образом в Абу-Дабі.

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