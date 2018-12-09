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"Антитренд якийсь": фанати рознесли Лободу за жахливе плаття

Lite » Стиль і мода 09.12.2018 - 14:59
"Антитренд якийсь": фанати рознесли Лободу за жахливе плаття
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка з'явилася у сукні від Gucci

Відома українська артистка Світлана Лобода, яка активно гастролює по Росії, недавно з'явилася на червоній доріжці в сукні від Gucci. Пізніше в мережі помітили, що Роуен Бландчард, відома голлівудська актриса, також з'явилася в цьому платті на публіці. У мережі Instagram порівнюють образи зірок, проте більшість фанатів вважають плаття жахливим самим по собі.

&quot;Антитренд якийсь&quot;: фанати рознесли Лободу за жахливе плаття

Фото: (instagram.com/spletnik_ru)

У коментарях почали активно обговорювати, кому плаття йде більше — Лободі або Бландчард. Багато вважають, що фігура української артистки куди більш видатна та на ній плаття сидить краще. Інші ж відзначили, що сама модель сукні жахлива, бренд — антитренд, а зірки виглядають в ньому огидно.

"Негарне плаття, однак виглядає краще на Лободі", "Мені здається, носити Гуччі – це антитренд якийсь", "Цирк приїхав!", "Жахлива сукня, на Лободі походу ще й фейк (підробка – ред.)", "Лобода страшненька, якщо чесно", "Дивне плаття, хочеться дізнатися, що було в голові у дизайнера, коли він його створював, або він не в собі?", "Мені взагалі це плаття не сподобалося, але у багатих свої примхи", "У цих дам зовсім немає смаку, якщо вони його наділи", "Сукні відстій", "Таке плаття не може комусь личити", — пишуть фанати.

&quot;Антитренд якийсь&quot;: фанати рознесли Лободу за жахливе плаття

&quot;Антитренд якийсь&quot;: фанати рознесли Лободу за жахливе плаття

&quot;Антитренд якийсь&quot;: фанати рознесли Лободу за жахливе плаття

&quot;Антитренд якийсь&quot;: фанати рознесли Лободу за жахливе плаття

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/spletnik_ru

Нагадаємо, що Світлана Лобода таємно приїхала на закритий концерт Тілля Ліндеманна.

Раніше Лобода зізналася, що їй доведеться сидіти на жорсткій дієті.

Відео: (video.rbc.ua)

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