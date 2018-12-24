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"Ангельське" Різдво: добірка святкових нарядів від Victoria's Secret

Lite » Стиль і мода 24.12.2018 - 16:37
"Ангельське" Різдво: добірка святкових нарядів від Victoria's Secret
Фото: (instagram.com/victoriassecret)

Затишні піжами, шарфи і, звичайно ж, нижня білизна

Період свят вже настав і модниці з усього світу вирішують, в чому ж постати на різдвяній або новорічній вечірці. Однак крім виходів у світ, важливо також красиво і стильно виглядати вдома - і тут вам на допомогу прийде відомий білизняний бренд Victoria's Secret.

На своїй сторінці в Instagram вони опублікували яскраву добірку фото своїх знаменитих "ангелів", які позують в святкових вбраннях.

&quot;Ангельське&quot; Різдво: добірка святкових нарядів від Victoria's Secret

&quot;Ангельське&quot; Різдво: добірка святкових нарядів від Victoria's Secret

Фото: (instagram.com/victoriassecret)

Знамениті моделі зображені у яскравих картатих піжамах, спокусливій білизні, затишних шапках і шарфах і інших варіантах стильних образів для дому і не тільки.

&quot;Ангельське&quot; Різдво: добірка святкових нарядів від Victoria's Secret&quot;Ангельське&quot; Різдво: добірка святкових нарядів від Victoria's Secret&quot;Ангельське&quot; Різдво: добірка святкових нарядів від Victoria's Secret

Фото: (instagram.com/victoriassecret)

Як стверджують дизайнери бренду, в таких нарядах кожна дівчина зануриться в різдвяну казку і зможе відчути себе справжньою принцесою. Ви ще цілком встигнете замовити собі новорічний подарунок або ж використовувати цю добірку в якості натхнення при створенні святкового "лука".

Пропонуємо помилуватися на атмосферну добірку з моделями Victoria's Secret.

 

Фото: (instagram.com/victoriassecret)

Нагадаємо, раніше Джамала показала стильний новорічний образ у картатій спідниці. "Новорічний настрій", — коротко написала Джамала. Також співачка поцікавилася у своїх передплатників, як вони будуть зустрічати Новий 2019 рік.

Ми також повідомляли, що для журналу Playboy вперше знялася лиса модель. 23-річна шведка Вендела Ліндблом також отримала титул Playmate of the Month - подружка місяця журналу Playboy.

До речі, 48-річна Наомі Кемпбелл знялася топлес для косметичного бренду. Зірка з'явиться в рекламній кампанії косметичної марки NARS.

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