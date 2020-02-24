Андре Тан рассказал о юности: "Вечером рисовал кутюрные платья, а утром был торговцем на рынке"

В эксклюзивной рубрике о роли матери в жизни известных мужчин программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» популярный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как мама повлияла на его будущее и кем мог бы стать модельер, если бы не поддержка самой родной.

Его одежду обожают украинские звезды, а новым коллекциям аплодируют в столице моды – Париже. «Ранку з Україною» Андре Тан рассказал о том, как все начиналось. И как к его увлечению дизайном относились родные.

«Мама говорит, что я начал рисовать в 6 лет, а в 9 уже четко решил, что буду дизайнером, – рассказал дизайнер в эфире канала «Украина». – И сразу начал воплощать мечту в жизнь. Для того, чтобы сшить платье для куклы младшей сестры, я порезал мамино старое платье, ведь на нем были красивые снежинки».

Мама Андре Тана Виктория Тищенко от таких действий сына была не в восторге. И хотя будущему дизайнеру пришлось полночи простоять в углу на гречке, женщине такое увлечение сына модой очень льстило, ведь она сама всегда была первой модницей:

«Мне нравилось одеваться не так, как все – у меня были такие вещи, которых не было ни у кого. Я надеюсь, что Андрей в плане вкуса взял что-то от меня».

Андре Тан за работой (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Также Виктория Николаевна признается – сегодня Андре Тан иногда советуется с ней, в каком образе выйти на светское мероприятие. А вот в детстве такого не было – пошел и сам записался в кружок кроя и шитья. И если мама поддерживала такие шаги сына, то отчим был категорически против.

«Ему не нравилось, что парень занимается женским делом. Он хотел, чтобы я был перевозчиком рыбы и торговал ею на рынке. Что, собственно, я и делал, когда был подростком – вечером рисовал кутюрные платья, а утром был торговцем на рынке», – вспоминает Андре Тан в программе «Ранок з Україною».

Но Виктория Николаевна всегда защищала талант своего сына перед мужем. И за поддержку маленький Андрей был готов для нее хоть перо жар-птицы достать. Так, например, однажды на засевание заработал гривен 14-15, как раз на такую ​​желанную игру «Менеджер», да еще бы и на шоколадку хватило.

«Помню, приходит домой мама вся расстроенная, плачет, говорит: «Боже, завезли в галерею невероятно красивые кружевные колготки». Я отдал ей эти деньги для того, чтобы она приобрела эти колготы, и она была самой счастливой мамой на свете. Правда, я остался без игры «Менеджер», но потом я познакомился с новыми друзьями во дворе, у них тоже была эта игра, и я играл у них», – рассказал дизайнер.

Маму Андре радовал и когда учился на модельера. В 16-ть лет его признали лучшим дизайнером Харькова и показали на телевидении. Однако, когда Тан сшил для мамы первую юбку, ей также хотелось плакать, но не от радости. Несмотря на сложность работы, Виктории Николаевне не понравилась длина изделия, а Андре Тан очень расстроился по этому поводу, но не обиделся. Уже через несколько лет Андре Тан в столице представил свою первую коллекцию, которая имела огромный успех.

Напомним, ранее Андре Тан назвал вещь, без которой вы "не имеете права" выходить из дома весной-летом 2020.