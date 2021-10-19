Андре Тан и Осадчая представили теплую коллекцию с главным трендом этой осени (фото)

Андре Тан и Катя Осадчая представили свою новую совместную коллекцию. Интересно, что шелковые платья и кашемировые свитера из коллекции Timeless украшают цветочные орнаменты по мотивам работ известных украинских художниц.

Что известно о коллекции Timeless

В осеннюю капсулу под названием Timeless вошли уютные свитеры с высоким горлом, трикотажные брючные костюмы и кардиганы на больших пуговицах, элегантные платья и юбки. Не забыли и о головных уборах: кепи, обруч с бантом и капор - знаковые аксессуары в гардеробе Кати.

Это простые вещи, которые легко сочетаются между собой и будут актуальны много лет, независимо от трендов. Цвета коллекции также вне времени: белый, серый и оттенки бежевого.

Андре Тан и Катя Осадчая показали новую модную коллекцию (фото: пресс-служба Andre Tan)

Большое внимание Андре и Катя уделили материалам, выбрав нежный шелк и мягкий кашемир.

При этом на платьях и свитерах расцвели мальвы и васильки с картин Татьяны Яблонской и Марии Примаченко.

Каждый цветок в рисунке имеет свое значение. Например, василек в украинской традиции - это символ верности, скромности и душевной красоты, а мальва - любви к родной земле и наследия предков. Украинские женщины вышивали эти цветы на одежде, как обереги.

"Мы с Катей много лет своей профессиональной деятельностью популяризируем Украину и украинскую культуру в мире. Для нас важна национальная самоидентификация. Поэтому, начиная работу над нашей новой общей коллекцией, мы решили обратиться к творчеству двух выдающихся украинских художниц: Татьяны Яблонской и Марии Примаченко. Принты на платьях, свитерах и кардиганах созданные по мотивам их картин... Это вещи, согревающие не только тело, но и душу", - рассказывает Андре Тан.

Андре Тан и Катя Осадчая показали новую модную коллекцию (фото: пресс-служба Andre Tan)

Осадчая же уверяет: как и в предыдущей, летней капсуле, ей "было важно, чтобы это были вещи не на один сезон".

"Это касается как дизайна, так и материалов. После долгих поисков мы воплотили в коллекции главный тренд этой осени: athflow. Сочетание спортивных элементов и роскошных материалов, баланс между модой и комфортом. Для меня уже давно комфорт стал едва ли не главным критерием выбора повседневной одежды. Зимой я делаю ставку на те вещи, в которых буду чувствовать себя удобно и тепло во время перелетов и командировок, прогулок с детьми и встреч с друзьями. В нашей коллекции Timeless вы найдете универсальные вещи, которые будут уместны во всех этих ситуациях, ведь современной женщине иногда не хватает времени на переодевание", - делится звезда "Світського життя".

Андре Тан и Катя Осадчая (фото: пресс-служба Andre Tan)